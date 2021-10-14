Курьеры «Почты» доставят заказы с «Яндекс.маркета» в дальние регионы страны

«Почта России» начала помогать сервису «Яндекс.маркета» доставлять заказы во всех регионах, где есть ее отделения почтовой связи и курьерская доставка. Благодаря развитию сотрудничества пользователи теперь могут получать покупки из «Яндекс.маркета» с курьерской доставкой даже в населенных пунктах вдали от крупных городов — например, в деревнях и дачных посёлках.

«Почта России» забирает посылки со складов «Маркета» в подмосковном Софьине, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Дальше она развозит заказы по своим региональным отделениям, там сортирует их, а затем доставляет получателям с помощью курьеров. Скоро «Почта России» станет забирать товары со складов маркетплейса в Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге.

Сейчас доставка заказов из «Маркета» через «Почту России» действует в 300 населенных пунктах в 83 регионах страны. Маркетплейс и «Почта России» планируют расширять географию услуги.