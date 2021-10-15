«Домклик» Сбербанка предложил партнёрам бесшовную интеграцию

Компания «Домклик» Сбербанка внедрила новое OpenApi, обеспечивающее высокоуровневую интеграцию с автоматизированными системами корпоративных клиентов. Теперь направлять заявку на приобретение недвижимости можно непосредственно из CRM-партнера, а решение принимается в течение двух минут - ранее на это требовалось около трех часов.

Первыми провело «боевое» тестирование и воспользовалось преимуществами нового интерфейса федеральной компании «Этажи». В настоящее время процедуру подключения проводят еще 15 партнеров «Домклик». Интеграция делает процесс проведения сделок более бесшовным, комфортным и быстрым как для компаний, так и для их клиентов.

«Такое инновационное решение по интеграции - новый этап в развитии рынка недвижимости и то, что ещё лет пять назад казалось фантастикой, теперь становится реальностью. Считаю, что все больше процессов на рынке недвижимости будет автоматизироваться и реализовываться с участием искусственного интеллекта, что значительно упростит выбор и приобретение жилья, в том числе с участием заемных средств. Уже сейчас мы видим неплохой результат в части оценки недвижимости с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, и это только начало, поскольку конечный потребитель все больше заинтересован в максимальном сокращении затрат своего времени, в том числе и в таком ответственном вопросе, как покупка-продажа недвижимости», - отмечает Ильдар Хусаинов, директор федеральной компании «Этажи».