Приложения Vk Mini Apps появились в десктопной версии «Одноклассников»

Разработчики мини-приложений на платформе VK Mini Apps смогут теперь публиковать свои проекты в десктопной версии «Одноклассников». Таким образом, ОК сделали следующий шаг в интеграции платформы в социальную сеть и развитии продуктов экосистемы Vk. Ранее сервисы были доступны только в мобильных приложениях соцсети. С помощью мини-приложений в ОК можно разместить любой новый сервис или проект, адаптировав уже опубликованное приложение соцсети «Вконтакте».

Все новые мини-приложения после модерации будут доступны и в десктопной версии ОК, и в мобильных приложениях. Уже опубликованные в ОК приложения будут повторно протестированы и появятся в каталоге на веб-платформе. В будущем мини-приложения будут доступны и в мобильной версии m.ok.ru.

Размещение мини-приложений в ОК позволит увеличить охват без дополнительных ресурсов на разработку — проекту не нужно будет создавать два приложения для разных соцсетей, достаточно пройти модерацию при интеграции из Vk Mini Apps в «Одноклассники». Инструкция по настройке Vk Mini Apps доступна по ссылке.

ОК развивает интеграцию с платформой Vk Mini Apps. В декабре 2020 г. мини-приложения появились в приложениях ОК на Android и iOS, а с июня 2021 г. разработчики получили возможность запускать мини-приложения в группах в соцсети. Всего на платформе Vk Mini Apps доступно свыше 34 тыс. приложений, месячная активная аудитория платформы превышает 38,4 млн, а ежедневная активная достигла 5,1 млн пользователей.