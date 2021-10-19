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«Эр-телеком» подключил к интернету более 1,5 тыс. социально значимых объектов в Волгоградской области

«Эр-телеком холдинг» сдал государственному заказчику 1531 социально значимый объект (СЗО), подключенный к интернету.

Для этого компания проложила более 700 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в регионе и обеспечила стабильной связью школы, фельдшерско-акушерские пункты, администрации, подразделения МЧС и Росгвардии, расположенные в 769 населенных пунктах.

Холдинг является исполнителем государственных контрактов по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» в 13 регионах России, в том числе, в Волгоградской области.

Проект стартовал в августе 2019 г. Оператор должен был подключить к всемирной сети 1431 СЗО в регионе до конца сентября 2021 г. Сумма контракта – 989,6 млн руб.

В октябре 2020 г. компании было предложено оцифровать здесь дополнительно еще 100 СЗО. Помимо существующих типов объектов, добавились социально бюджетные учреждения, осуществляющие управление особо охраняемыми природными территориями, а также государственные и муниципальные организации культуры.

«Это был наш первый проект подобного масштаба. Мы получили колоссальный опыт в плане работы с государством, как одним из крупнейших заказчиков, – сказал Владимир Романив, вице-президент по развитию и массовому рынку «Эр-телеком холдинга». – Благодаря участию в проекте мы смогли расширить географию своего присутствия и получить выход в те районы, где еще совсем недавно физически не могли предоставлять свои услуги».

В рамках реализации проекта в мае 2021 г. холдинг взял на себя обязательства по подключению еще 11 Волгоградских СЗО, которые планирует оцифровать до 31 октября 2021 г.

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