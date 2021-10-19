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В «Тинькофф» назначен директор по электронной коммерции

Илья Кретов присоединился к команде «Тинькофф» в роли директора по электронной коммерции. На этой должности он возглавит новое направление «Тинькофф E-commerce» – экосистемы сервисов для онлайн-бизнесов в рамках «Тинькофф бизнеса».

«Тинькофф E-commerce» будет выступать в роли партнера для любых компаний, нацеленных на увеличение продаж в онлайне. «Тинькофф E-commerce» объединит нефинансовые и финансовые инструменты для предпринимателей и компаний по выходу в онлайн и развитию онлайн-продаж через крупнейшие маркетплейсы, соцсети, интернет-магазины и т.д.

Также команда под управлением Кретова будет также внедрять новые продукты для покупателей, адаптировать под задачи онлайн-мерчантов текущие продукты «Тинькофф» для бизнеса и клиентов: услуги «Тинькофф бизнеса», POS-кредиты, сервис «Долями», продукты «Тинькофф кассы», возможности «Тинькофф таргета» и т.д.

Илья Кретов, директор по электронной коммерции «Тинькофф», сказал: «Наша задача – построить принципиально новую вселенную услуг для онлайн-бизнеса, в которой предприниматели смогут решить любые задачи по электронной торговле от «одного окна» работы со всеми российскими маркетплейсами до развития собственных продаж в России и мире. Новая экосистема сервисов объединит как уже существующие лучшие финтех-решения «Тинькофф», так и новые инструменты для развития бизнеса в онлайн. Она поможет всем предпринимателям масштабировать свои онлайн продажи по нажатию буквально одной кнопки. «Тинькофф E-commerce» не будет еще одним маркетплейсом. Напротив, мы хотим стать главным партнером для всех российских компаний, которые хотят выйти в онлайн или увеличить свои продажи онлайн, чтобы понятие Tinkoff Merchants Solutions и рост онлайн продаж стали для предпринимателей синонимами».

Федор Бухаров, вице-президент, директор «Тинькофф бизнеса», сказал: «Тинькофф бизнес – один из лидеров в сфере финансовых услуг для малого и среднего бизнеса, у нас сегодня уже более 700 тыс. компаний, которым мы помогаем выходить в онлайн. Мы сами по своей природе – полностью онлайн-компания, знаем, как делать бизнес в онлайне, и стремимся делиться нашим опытом, сервисами и лучшими наработками с нашими клиентами. Уверен, что с помощью Ильи мы станем лидерами в сфере онлайн-услуг для бизнеса – его опыт и знания, помноженные на ДНК и подходы «Тинькофф» позволят нам завоевать этот рынок и привнести на него новые стандарты».

Илья Кретов до прихода в «Тинькофф» занимал должность генерального директора eBay на глобальных развивающихся рынках (был назначен в феврале 2020 г). Кретов был единственным российским топ-менеджером, отвечавший за международное присутствие американской ИТ-корпорации в 200 странах. На этой должности его основными сферами деятельности были развитие розничного онлайн-экспорта и совершенствование пользовательского опыта покупателей на глобальных рынках. Ранее Кретов занимал позицию генерального директора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы. Пришел в компанию «eBay Россия» в 2013 г. на роль директора по маркетингу.

До этого Кретов более 10 лет занимал руководящие должности в маркетинге таких крупных компаний как Mars и Google. Является автором книги «Я – CEO: Как построить карьеру, бизнес в 200 странах и прожить 30 тыс. дней счастливо». Увлекается триатлоном, многократный участник соревнований Ironman.

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