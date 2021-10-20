«Яндекс.маркет» поможет «примерить» крупную бытовую технику и электронику

На «Яндекс.маркете» пользователи смогут проверить, поместится ли большая бытовая техника и электроника там, где ее планируют поставить после покупки. Это можно увидеть в приложении сервиса с помощью режима дополненной реальности (AR) — маркетплейс создал больше 32 тыс. 3D-моделей разной крупногабаритной техники. Теперь перед заказом телевизора с конкретной диагональю или, например, холодильника определённой высоты можно в AR-режиме сразу узнать, подходит ли он по размерам.

Перед ноябрьскими распродажами «Маркет» опросил пользователей и выяснил, какую именно информацию о крупногабаритной технике людям важно получить при онлайн-покупке. Большинство опрошенных ответили, что хотели бы знать размеры товара, которые помогут понять, поместится ли он в реальной обстановке, — за это высказались 42%. Среди других популярных ответов — положение разъемов в технике, чтобы понять, как ее лучше поставить (21,4% респондентов), и, например, внешний вид товара, чтобы узнать, насколько удачно он впишется в интерьер (19%). Поэтому в AR-режиме крупной техники «Маркет» сфокусировался не на внешнем виде товаров, а на их размерах — и создал простые 3D-модели в виде геометрических фигур вроде параллелепипеда или куба, которые позволяют наглядно оценить настоящие габариты холодильников, телевизоров, стиральных машин и многого другого.

Для «примерки» крупной техники нужно открыть приложение «Маркета», в карточке товара нажать на желтый кружок со схематическим кубом и выбрать AR-просмотр. После этого включается камера смартфона. Достаточно навести её на нужное место, подождать несколько секунд — и приложение встроит 3D-модель товара в пространство на экране. Затем можно будет перемещать телефон, чтобы увидеть с разных сторон, помещается ли техника там, где нужно.

Кроме простых 3D-моделей крупной техники, на «Маркете» можно посмотреть и детализированные модели разных товаров — например, смартфонов, игровых приставок и «Яндекс.Станций». Сервис стал выкладывать и показывать их этим летом. Такие модели создает и сам маркетплейс, и продавцы. Магазины могут прислать сервису готовые модели товаров, созданные с помощью Object Capture от Apple, или отправить фотографии, чтобы «Маркет» подготовил модели самостоятельно. То и другое он принимает через форму обратной связи. Присланные модели и фото проходят модерацию.

AR-просмотр работает в приложении Маркета для iOS, а также для Android на устройствах, в которых установлены сервисы для использования дополненной реальности. Посмотреть на маркетплейсе технику в AR-режиме можно и в мобильной версии браузера Safari. До конца года сервис планирует создать простые 3D-модели для всех товаров в категории крупной техники, для которых продавцы указали размеры.