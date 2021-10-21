М.Видео-Эльдорадо за девять месяцев увеличила GMV на 15,4%, продажи через мобильную платформу выросли на 100,4%

ПАО «М.видео» (Группа «М.Видео-Эльдорадо», «Компания» или «Группа»; МосБиржа: MVID), ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает объединённые неаудированные показатели общих продаж (GMV, gross merchandise value) за третий квартал и девять месяцев, окончившиеся 30 сентября 2021 г., а также публикует обзор бизнеса и ключевые события третьего квартала и после отчётной даты.

За девять месяцев 2021 г. общие продажи (GMV) «Группы» выросли на 15,4% до 393,0 млрд руб. (с НДС). Общие онлайн-продажи компании выросли на 38,5% до 269,6 млрд руб. (с НДС), составив 68,6% от GMV Группы. Оборот мобильной платформы вырос на 100,4% до 180,4 млрд руб. и составил 66,9% от общих онлайн-продаж. Установки пользовательских мобильных приложений «М.Видео» и «Эльдорадо» превысили 21 млн, увеличившись в 4,3 раза к прошлому году. Общее количество SKU, представленных на онлайн-платформах «Группы» и в магазинах, увеличилось с начала года в 2,5 раза – с 75 тысяч до почти 170 тыс. Сеть магазинов на конец сентября 2021 г. составила 1 178 магазинов всех форматов (+104 новых магазина за девять месяцев) в 328 городах России (+49 новых городов за период).

«Третий квартал стал для нас одним из самых активных с точки зрения запуска целого пула новых сервисов и фичей в рамках развития мобильной платформы, общей цифровизации бизнеса и одновременно периодом сознательного отказа от интенсивных промо-механик для более прозрачного понимания рынка и результативности наших маркетинговых активностей. Число активных пользователей мобильных клиентских приложений «М.Видео» и «Эльдорадо» выросло до почти четырех миллионов, два из трех наших постоянных покупателей используют мобильные решения для бесшовных транзакций в магазине или онлайн», — отмечает генеральный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Изосимов.

Ключевым фактором в оценке динамики «Группы» является также волатильность 2020 г., обусловленная связанными с пандемией ограничениями. В летние месяцы 2020 г., в течение которых были сняты основные запреты на полноценную работу непродуктовой розницы, продажи «М.Видео-Эльдорадо» показали максимальный за весь прошлый год рост, что обычно нехарактерно для этого сезона. Если взять за основу 2019 г., то продажи «М.Видео-Эльдорадо» за девять месяцев выросли на 31%.