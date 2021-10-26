Группа «Роснано» разместила NFT 3D-моделей химических соединений и перспективных материалов

Центр компетенций по цифровому моделированию новых материалов Группы «Роснано» разместил NFT-токен на крупнейшей торговой платформе opensea.io.

Всего в первом лоте размещены 8 NFT 3D-моделей химических соединений, в том числе – перспективных материалов, полученных благодаря применению метода цифрового моделирования: графеновые нанотрубки, декагидрид тория ThH10, пентаборид вольфрама WB5-x, хитозан аэрогель, Ni-терефталевая кислота, легированная атомами железа. Также были размещены кристасинтетический каучук и твердый сплав на основе карбида вольфрама.

Средства, вырученные от реализации NFT, будут использоваться для поддержки деятельности научно-исследовательских коллективов в области цифрового материаловедения.

«Мы верим, что NFT – это новый способ продвижения результатов научной деятельности и обеспечения защиты интеллектуальной собственности. Мы приглашаем научное сообщество присоединиться к нашей инициативе, выпускать новые NFT с результатами своих работ и стать участниками зарождающегося формата взаимодействия человека, науки и бизнеса», – заявил руководитель Центра компетенций, управляющий директор УК «Роснано» Макар Герман.

NFT – цифровой сертификат на основе блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Использование уникальных токенов активно используется коллекционерами предметов современного искусства.