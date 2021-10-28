«Эр-телеком» подключил к интернету более тысячи социально значимых объектов Архангельской области

«Эр-телеком холдинг» сдал государственному заказчику 1003 социально значимых объекта (СЗО), подключенных к интернету.

Работы велись в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», исполнителем которого в регионе является оператор.

«Архангельская область – крупнейшая в европейской части России. Населенные пункты расположены на большом расстоянии друг друга. Это единственный регион из 13, в которых мы работаем в рамках госконтракта, где нам пришлось применить целый ряд технологий, в том числе беспроводной широкополосный доступ и спутниковую связь», – сказал Владимир Романив, вице-президент по развитию и массовому рынку «Эр-телеком холдинга».

Согласно условиям государственного контракта, приоритетной технологией для подключения СЗО является ВОЛС (волоконно-оптические линии связи). Таким образом в регионе оцифрованы 955 СЗО, в перечень которых вошли школы, фельдшерско-акушерские пункты, администрации сельских поселений, подразделения МЧС и Росгвардии, а также государственные и муниципальные организации культуры.

85 СЗО, согласно постановления правительства Архангельской области, признаны труднодоступными и подключены по спутнику. Еще 17 СЗО – по БШПД. Всего за время проекта интернет появился в 619 населенных пунктах региона.

«В мае 2021 г. «Эр-телеком» взял на себя дополнительные обязательства по подключению ещё 68 региональных учреждений, ранее отсутствовавших в перечне государственного контракта, со сроком завершения мероприятий до 30 ноября 2021 г. Таким образом, за три года реализации проекта «Информационная инфраструктура» на территории Архангельской области оператор «Эр-телеком» обеспечит доступом к всемирной сети интернет 1071 социально значимую организацию», – сказал Павел Окладников, министр связи и информационных технологий Архангельской области.