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Сеть супермаркетов «Винлаб» внедрит облачные решения SAP Customer Experience

Сеть супермаркетов напитков «Винлаб» (входит в структуру Beluga Group) объявила о намерении внедрить облачные решения из портфолио Customer Experience: SAP Marketing Cloud, SAP Commerce Cloud и SAP Customer Data Cloud, чтобы поддержать рост компании.

«Винлаб» развивает электронную коммерцию, к концу 2021 г. компания рассчитывает достичь показателя в 390 тыс. заказов, в 2022 г. обработать уже 750 тыс. заказов, а еще через год – более 1 млн. Планируется довести минимальный месячный трафик интернет-магазина до 1,5 млн посетителей. «Винлаб» также планирует развивать клиентские сервисы – систему лояльности, чтобы покупатели могли получать уникальные персонализированные предложения и цены. Реализация таких масштабных планов требует надежной инфраструктуры как для цифрового канала, так и для поддержания процессов в целом. Выбор был сделан в пользу облачных технологий SAP из портфолио Customer Experience, которые позволят «Винлаб» реализовать амбициозные бизнес-цели, в том числе и с точки зрения открытия офлайн-магазинов. Так, к концу 2021 г. планируется довести количество магазинов до 900, в следующем году – до 1,5 тыс., а в 2023 г. «Винлаб» рассчитывает иметь в сети 2,5 тыс. магазинов по всей России. В 2022 г. компания планирует выдавать не менее 55 тыс. заказов в месяц. Такой активный рост предполагает серьезные инвестиции в ИТ-инфраструктуру. Облачные же решения как раз позволяют существенно сократить затраты на ее содержание, сократить сроки внедрения и сделать ИТ-ландшафт прозрачным и доступным с точки зрения сервиса, что также было важным фактором для компании.

«Наш бизнес-кейс рассчитан на 5 лет и важно в самом начале заложить крепкий фундамент для успешного развития в будущем. Решения из портфолио SAP Customer Experience позволят нам быть уверенными в надежности ИТ-инфраструктуры, а облачная подписка даст возможность существенно сократить затраты на ее обслуживание. Кроме того, мы сможем быстро увеличивать мощности по мере роста бизнеса», – отметил ИТ-директор сети супермаркетов «Винлаб» Евгений Шингарев.

«Информацию о своих покупателях обрабатывали и обрабатывают все, поскольку взаимоотношения с клиентами – важная составляющая бизнеса. Они становятся требовательнее, а конкуренты все более изобретательны. Скорость обработки заказов, степень персонализации контента, доступность и удобство интерфейса являются важными слагаемыми успеха в реализации бизнес-планов. Современные облачные ИТ-технологии как раз помогут быстро, качественно и эффективно формировать предложения и легко справляться с растущими масштабами бизнеса», – отметил управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстрорастущими компаниями в России и странах СНГ Александр Метечко.

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