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В приложении «Яндекс.карты» появилась возможность заказывать еду навынос

С помощью «Яндекс.еды» в «Картах» теперь можно сделать заказ навынос. Эта возможность особенно пригодится в нерабочие дни, которые вводятся из-за коронавируса. Люди смогут заказывать в приложении «Карт» еду и напитки с собой, а рестораны — увеличить продажи: каждый месяц этим приложением пользуются 25 млн человек. По данным Яндекс.Еды, заказы навынос растут в десятках процентов по итогам первого дня ограничений в Москве.

Для заказа в «Картах» можно открыть меню поиска и выбрать пункт «Еда с собой». После этого приложение показывает все рестораны-партнеры «Яндекс.еды» в городе, которые работают навынос. Дальше пользователь открывает карточку подходящего ресторана, нажимает «Заказать с собой» и выбирает в меню всё, что нужно. Оплатить заказ можно прямо в «Картах» — без перехода в приложение «Еды». С 1 ноября за такие заказы пользователи смогут получать кешбэк баллами «Яндекс плюса».

«Еда» временно отменила комиссию для ресторанов за заказы навынос, чтобы поддержать заведения во время ограничений из-за коронавируса. Ещё с помощью сервиса рестораны могут создать QR-меню и разместить у себя на входе. Оно позволяет людям делать заказы с собой и не заходить внутрь заведений. В QR-меню ресторан может добавить любые блюда и напитки через свой личный кабинет на сервисе.

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