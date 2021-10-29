В «Яндекс.лавке» появились готовые блюда с растительным мясом

Пользователи «Яндекс.лавки» теперь могут заказать готовые блюда из растительного мяса. Их создала специально для сервиса российская компания Greenwise — производитель альтернативного мяса. В ассортименте «Лавки» — 7 новых блюд. Они придутся по вкусу самым разным людям — например, тем, кто не ест обычное мясо, тем, кто не употребляет его по разным причинам или тем, кто просто хочет попробовать что-то новое.

В последние годы интерес к растительным продуктам растёт — в том числе к мясу. По данным сервиса «Яндекс.маркет аналитика», за последние два года онлайн-продажи таких продуктов увеличились в 7,5 раза. При этом резкий рост был 2020 г. — и в 2021 он продолжается.

При создании меню Greenwise и «Лавка» проанализировали, какие готовые блюда люди заказывают чаще всего с доставкой. На основе этих данных «Лавка» выбрала форматы, наиболее подходящие для растительного мяса. В меню вошли ролл-сэндвичи, твистеры, блэк-роллы, бейглы, гамбургеры и буррито. Всё это можно есть и горячим, и холодным — дома, в офисе или, к примеру, в дороге.

В новых блюдах «Лавки» вообще нет продуктов животного происхождения. В основе каждого блюда — растительное мясо Greenwise, повторяющее вкус и текстуру куриного или говяжьего мяса. Все соусы, булочки, лаваши и сыры тоже без животных продуктов. Благодаря дополнительной пастеризации блюда могут храниться до 5 суток.

Greenwise создаёт их на собственном производстве. Компания делает растительное мясо из соевого и пшеничного белков. Их смешивают в специальном оборудовании — экструдере, в котором под действием тепла, давления и влаги белки раскрываются и приобретают волокнистую текстуру, похожую на мясную. Дальше сырьё помещают в вакуумные маринаторы, которые с помощью давления делают продукт сочным, напитывают его вкусом и ароматом мяса. Сырьё раскладывают по лоткам, и начинается финальный этап — пастеризация. Продукт нагревают до 75 градусов, что и даёт увеличенный срок годности без применения консервантов.

Блюда компании Greenwise пользователи «Лавки» могут посмотреть в категории готовой еды. В приложении сервис добавляет к ним пометку «Подходит веганам». Сейчас заказ таких блюд доступен в Москве, в будущем «Лавка» может запустить их продажу и в других регионах.