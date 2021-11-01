VK запустила в myTarget динамические рекламные объявления для привлечения аудитории на сайт или в приложение

В myTarget стал доступен новый инструмент — динамические рекламные объявления, которые формируются автоматически на основе загруженного продуктового фида. Он позволяет небольшим и крупным онлайн-магазинам привлекать новую аудиторию на сайт и в мобильное приложение, а также оптимизировать время на настройку и запуск кампаний.

Формат не только позволяет находить новых клиентов, но и упрощает работу над кампаниями: рекламодателю больше не нужно самостоятельно создавать объявления и следить за их актуальностью. Система формирует рекламные объявления автоматически – достаточно только загрузить список товаров или услуг (продуктовый фид), выбрать актуальный формат, модель закупки и таргетинги.

Алгоритмы машинного обучения на основе профиля пользователя сами подберут доступные продукты из фида, которые с наибольшей вероятностью заинтересуют потенциального клиента. При этом объявление будет содержать всю основную информацию: изображение и название товара, а также его стоимость. По клику пользователь попадет на страницу приложения в сторе. Также динамические рекламные объявления можно использовать с «Группами товаров». Это позволит показывать пользователю только продукцию определенной категории, бренда, модели, стоимости или в рамках других доступных фильтров.

Динамические рекламные объявления помогают привлекать новых пользователей из целевой аудитории на сайты и в приложения онлайн-магазинов. Клиенты, которые совершали целевые действия в приложении в течение последних 90 дней, автоматически исключаются из сегмента для таргетирования рекламы.

Кампании с динамическими объявлениями в myTarget доступны в двух форматах – карусель и мультиформат. Реклама с учетом интересов пользователей будет показываться в приложениях «Вконтакте», «Одноклассников», «Юлы» и проектов из партнерской рекламной сети myTarget.

При продвижении сайта и приложения доступны модели закупки CPC (оплата за клики) и CPM (оплата за показы). Для рекламы мобильных приложений также можно выбрать модель oCPM (оптимизация по цене установки).

Чтобы запустить новую кампанию и протестировать формат, необходима интеграция со счетчиком top.mail.ru, а также с поддерживаемыми myTarget мобильными трекерами (myTracker, Appsflyer, Adjust). На странице создания кампании в блоке «Цель рекламной кампании» необходимо выбрать «Трафик» или «Установки приложения», а среди рекламных форматов – «Динамическую карусель» или «Динамический мультиформат».

Для охвата целевых пользователей также нужно выбрать релевантные параметры аудитории: социально-демографические характеристики, географию, интересы и другие. Используя инструмент «Группы товаров», необходимо установить таргетинги на интересы к покупке выбранной категории продуктов или услуг. Это позволит охватить релевантную аудиторию и привлечь новых потенциальных клиентов.