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«Авто.ру» запустил видеозвонки между пользователями

Пользователи «Авто.ру» смогут провести первичный осмотр машины онлайн — с помощью новой функции видеозвонков. Эта опция поможет всем, кто продает и покупает машину на сервисе, оставаться на связи даже «на удаленке». Продавцам не придется откладывать продажу автомобиля, а покупатели смогут продолжать поиски подходящего предложения.

Воспользоваться аудио и видеозвонками можно, обновив приложение до последней версии. Позвонить могут и покупатели, и продавцы (если нужно перезвонить) — это бесплатно. Чтобы совершить звонок, нужно нажать на кнопку «Позвонить» в объявлении, а далее дать сервису доступ к микрофону. Видео можно включить в любое время в течение разговора.

Сервис предусмотрел защиту пользователей от мошеннических действий. Так, и продавец, и покупатель могут не раскрывать свои контактные данные. При звонке внутри приложения телефонные номера скрыты. Вместо этого — продавец сразу видит, кто и по какому объявлению звонит: на экране появится превью объявления, а также имя потенциального покупателя — то, которое он указал на сервисе. К тому же это удобно — не надо вручную записывать каждый контакт.

После звонка можно продолжить общение в чате приложения — а значит, уже не нужно переходить в сторонний мессенджер, где сложнее предотвратить мошеннические действия. Например, в мессенджере есть риск перейти по фишинговой ссылке. «Авто.ру» же не дает возможности отправить кликабельную ссылку в чате, а также предупреждает о потенциальной опасности, если, допустим, собеседник просит перечислить предоплату. Вдобавок система внутри приложения защищает пользователей от спам-звонков: блокирует звонки, которые кажутся по ряду признаков нежелательными.

«Сейчас, когда многие наши пользователи находятся в режиме “удаленки”, мы приложили максимум усилий, чтобы запустить видеозвонки. Эта функция поможет заменить первичный осмотр авто и не откладывать покупку на неизвестное время — можно познакомиться с продавцом или покупателем, обсудить машину и посмотреть ее более детально, чем на фотографиях», — отметил руководитель сервиса Кирилл Смолин.

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