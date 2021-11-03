В MyTracker стал доступен инструмент для выявления фрода на веб-сайтах

В системе мультиплатформенной аналитики MyTracker (входит в VK) появился новый инструмент для выявления фрода. Он позволяет анализировать трафик веб-сайтов и выявлять основные виды мошенничества. Это дает возможность защитить свои проекты от недобросовестных площадок, а также сохранить бюджет.

Решение анализирует веб-сайты по 11 метрикам, часть из которых также работает в инструменте Fraud Scanner. Три показателя уникальны и разработаны специально для оценки сайтов: совпадающие посещения (matching visits), видимость баннера с рекламой и его размер на странице пользователя (small viewport), а также показатель PTR (количество веб-устройств, у которых высокая доля просмотров через прокси). В последнем случае фрода прокси, установленный на устройстве, специально меняет ID пользователя при каждом взаимодействии с рекламным баннером. Таким образом, несколько кликов от одного человека засчитываются как клики от разных людей, что искажает результаты рекламных кампаний.

По результатам оценки пользователям доступна детальная аналитика по наличию подозрительного трафика на всех рекламных площадках. Частью метрик можно пользоваться бесплатно, а продвинутые показатели будут доступны на платной основе.

Алгоритмы машинного обучения самостоятельно отмечают источники, которые не прошли проверку по этим метрикам, как подозрительные. При этом инструмент не удаляет их автоматически – рекламодатели сами решают, что делать с невалидным трафиком и как дальше строить отношения с недобросовестным партнером.

Решение разработано на базе инструмента Fraud Scanner, который анализирует установки мобильных приложений на предмет фрода по 19 параметрам. Среди них загрузки на подозрительные устройства, нехарактерно короткие установки и другие виды сомнительной активности.