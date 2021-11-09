«Авито авто» и «Тинькофф» запустили сервис прямого онлайн-кредитования для покупателей автомобилей

«Авито авто» и «Тинькофф» запустили совместный онлайн-сервис для покупателей автомобилей, с помощью которого можно рассчитать условия кредита и заполнить анкету на получение кредита сразу в объявлении о продаже автомобиля. Пользователи теперь смогут, не покидая сайт или мобильное приложение «Авито», получить кредит от «Тинькофф» на покупку автомобиля с пробегом от частных продавцов. Ранее оформить кредит на покупку автомобиля непосредственно на платформе «Авито» было нельзя.

Автомобильные кредиты будут предоставляться под ставку от 6,9%. Пользователи «Авито авто» смогут оформить заявку на кредитование для покупки автомобиля напрямую из карточки понравившегося объявления о продаже. Заявка будет рассмотрена дистанционно в течение одного дня. После одобрения заявки представитель «Тинькофф» бесплатно доставит получателю кредита карту, с которой при необходимости можно будет без комиссии снять наличные для оплаты выбранного автомобиля. Для тех клиентов, у которых уже есть дебетовая карта «Тинькофф», деньги будут перечислены в день одобрения. Кредитное решение банка действует в течение 60 дней. Поэтому в случае если покупатель передумал приобретать выбранный автомобиль, у него будет время подобрать другой вариант.

«Новый сервис позволит пользователям «Авито авто» быстро получить кредит для покупки автомобиля и не упустить понравившийся вариант. Мы стремимся сделать покупку автомобилей для наших пользователей проще и постоянно развиваем онлайн-инструменты, облегчающие процесс выбора и совершения сделки. Запуск сервиса кредитования стал первым шагом, который позволит обеспечить пользователям бесшовный опыт покупки автомобиля на классифайде», – отметил Николай Манайкин, руководитель новых бизнес-направлений в «Авито авто».

«Мы рады эксклюзивному партнерству с «Авито авто», которое позволит сделать процесс покупки авто ещё более доступным и комфортным. Особенно это актуально в текущих условиях рынка, когда новых автомобилей становится всё меньше, салоны закрываются, а цены у тех, что открыты, продолжают расти. Сегодня потребительские сценарии меняются, клиенты все чаще интересуются покупкой автомобиля с пробегом у частных лиц и всё реже покупают у дилеров. Онлайн-кредит позволит пользователям «Авито» начать процесс покупки не выходя из дома, выбрать подходящий вариант машины и избежать посещения банка или навязанных ему дополнительных услуг, которые часто предлагают автосалоны», – сказал Кирилл Григорьев, руководитель управления автокредитования «Тинькофф».