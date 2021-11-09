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Российская образовательная соцсеть Megacampus запустила глобальное обновление

Образовательная социальная сеть Megacampus расширяет возможности для обучения. Последнее обновление приложения позволит пользователям не только слушать аудиоэфиры, но и проходить курсы по подписке, а также создавать свои. Ключевую роль в обучении на Megacampus будут играть адаптированные под micro- и mobile learning курсы от экспертов и звездных спикеров, а пользователи смогут попробовать формат совместного обучения: устраивать лекции и дискуссии, готовиться к сдаче дипломных работ и получать поддержку от «сокурсников».

В первую очередь обновление коснется процесса обучения. Аудиоэфиры, которые раньше составляли основную часть контента, теперь станут вспомогательным инструментом. Их место займут авторские экспертные курсы, реализуемые по подписке. Курсы можно будет оплачивать по отдельности или оформить подписку на интересующие темы.

В ближайшее время Megacampus запустит большое количество экспертных курсов от звездных спикеров. Уже сейчас на платформе стартовали курсы от одного из самых известных маркетологов России Игоря Манна и музыканта Эльмана. Платформа отличается простым функционалом для авторов, который помогает трансформировать экспертизу в образовательный курс, а методологи платформы им в этом помогут. В отличие от других социальных сетей, платформа не требует долго вникать в нюансы, курс можно сделать в кратчайшие сроки при помощи «большого пальца».

Третья часть обновления превращает социальную сеть в аналог Гарварда в виртуальном пространстве. Пользователи получат возможность создавать коммьюнити по принципу «Лиги Плюща», в рамках которых совместно выполнять практические задания и готовиться к сдаче дипломных работ. На платформе пользователей также ожидают дебаты с известными людьми на различные темы.

«Мы сразу выбрали путь мобильного приложения, так как практика показывает, что 80% людей учится теперь через мобильный телефон. Основное содержимое платформы - это экспертный и конкурирующий контент. В итоге уроки похожи на посты в социальной сети, чтобы дать человеку формат, к которому он уже привык. Мы собрали все главные тренды современного образования: mobile learning и microlearning: учитесь где угодно, когда угодно, а главное быстро — вам нужен только телефон и большой палец», — отметил Григорий Аветов, СЕО и co-founder Megacampus.

Megacampus — это мобильное приложение для IOS и Android, которое предлагает принципиально новый алгоритм обучения, основанный на поведении пользователей в онлайн-пространстве. Платформа учитывает, что современный человек проводит в среднем 8-9 часов в онлайне, причем большую часть этого времени занимает листание ленты и переписка в мессенджерах. Исходя из этого, создатели платформы отказались от привычного формата длинных онлайн-уроков в пользу концепции micro learning, когда человек при минимальном количестве итераций получает максимальный результат.

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