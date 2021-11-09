Wildberries расширит аналитику для продавцов и улучшит поиск товаров

Фонд «Сколково» (в координации с ВЭБ.РФ) и российский онлайн-ритейлер Wildberries с 12 по 15 ноября 2021 г. проведут онлайн-хакатон для разработчиков, датасаентистов, ML-специалистов, аналитиков, маркетологов и дизайнеров. Задачи для участников будут отражать реальные бизнес-потребности онлайн-ритейлера. Общий призовой фонд конкурса составит 500 тыс. руб.

Принять участие могут как отдельные специалисты, так и целые команды с навыками разработки, дизайна, аналитики и машинного обучения. С помощью хакатона Wildberries хочет найти свежие решения задач, стоящих перед компанией – совершенствование системы аналитики для предпринимателей и улучшение работы алгоритма поиска товаров. Участники должны будут выбрать одно из трех заданий:

Поисковые подсказки – наиболее эффективный алгоритм подбора подсказок, которые сокращают время пользователя на поиск нужного товара в поисковой строке маркетплейса.

Поисковые теги – набор поисковых подсказок (тегов), которые помогут сориентироваться в поисковой выдаче среди слишком большого количества разнообразных товаров или продолжить поиск в случае нерелевантной выдачи.

Инструмент продавца – прототип аналитического инструмента для продавцов, который поможет им продвигать свои товары на маркетплейсе для улучшения поведенческих факторов и увеличения продаж.

«Wildhack – это первая совместная партнерская программа генерации новых решений “Сколково” и Wildberries. Сейчас продавцы крупнейшего российского онлайн-ретейлера предлагают порядка 18 млн SKU. Эффективный поисковый инструмент и расширенный функционал аналитики позволят повысить продажи предпринимателей онлайн-площадки, а “Сколково” выступит партнёром по привлечению талантливых разработчиков», – отметила Ольга Стрелова, директор по акселерации в области ритейл технологий Кластера информационных технологий Фонда «Сколково».