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На «Яндекс.маркете» теперь можно купить одежду и обувь известных брендов

Пользователи теперь могут заказать на «Яндекс.маркете» одежду, обувь и аксессуары разных брендов: Zolla, Zarina, FiNN Flare, Jack Wolfskin, Kerry, Tamaris и др. Для развития этой категории товаров сервис обновил интерфейс, создал отдельные зоны на своем складе для правильного хранения одежды и обуви, внедрил быстрые возвраты и частичный выкуп товаров. Благодаря всему этому пользователи теперь могут покупать одежду и обувь на сервисе так же удобно, как в офлайн-магазинах.

Новое направление «Маркета» возглавила Дарья Золотухина, которая до этого отвечала за маркетинг в бизнес-группе e-com и ridetech «Яндекса». Помимо одежды и обуви, она теперь руководит категориями спортивных и детских товаров, а еще собственными торговыми марками сервиса.

«Мы рассчитываем, что в будущем продажа одежды и обуви станет одним из главных драйверов роста бизнеса “Маркета”. Мы планируем довести долю этой категории примерно до 20% в товарообороте всех сервисов электронной коммерции Яндекса», — сказала Дарья Золотухина.

В категории одежды, обуви и аксессуаров уже продаются товары десятков брендов из разных ценовых сегментов. Сервис будет расширять и список партнеров, и ассортимент — в том числе премиальными товарами. У «Яндекса» уже есть опыт развития премиального бренда — это Ultima в «Яндекс Go»: автомобили премиум-класса со специально обученными водителями.

Заказанную на «Маркете» одежду и обувь можно получить несколькими способами — со стандартной или экспресс-доставкой, в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) или постаматах. Покупатели могут сразу померить вещи — при доставке курьер может подождать 15 минут, а в ПВЗ работают примерочные. Если что-то не подходит, можно сразу вернуть заказ — полностью или частично. Быстрые и частичные возвраты, а также примерка в ПВЗ сейчас работают для покупателей в Москве и Санкт-Петербурге и для товаров, которые продаются со склада «Маркета». В дальнейшем эти возможности станут действовать и в других регионах страны — в том числе для товаров, которые магазины продают на маркетплейсе со своих складов.

Для хранения одежды и обуви сервис оборудовал отдельные зоны на своем складе в подмосковном Софьине. Благодаря этому вещи сохраняют товарный вид и приезжают к покупателям в таком же хорошем состоянии, как на магазинных полках. В будущем такие зоны появятся и на других складах «Маркета».

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