OneWeb расширяет сотрудничество с Республикой Казахстан

OneWeb, международная компания спутниковой связи, 28 октября 2021 г. подписала Протокол о намерениях с ТОО «Галам» по сотрудничеству в области локализации производства компонентов для второго поколения спутников OneWeb в Республике Казахстан.

Подписание протокола было совершено в рамках участия OneWeb в ежегодном международном технологическом форуме «Digital Bridge 2021», который проходил в столице Казахстана 28-29 октября 2021 г. В рамках форума генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон (Neil Masterson) провел первую в истории СНГ публичную демонстрацию услуг широкополосного доступа в интернет посредством низкоорбитальной спутниковой системы. В ходе испытаний с использованием видеоконференцсвязи, потоковой передачи контента и облачных приложений сеть OneWeb показала успешные результаты с пиковыми скоростями как в направлении земля-спутник, так и в направлении спутник-земля, а также низкой задержкой сигнала. При работе с местными операторами связи OneWeb применяет клиентоориентированный подход, адаптируя пакеты услуг к потребностям корпоративных и государственных структур, а также для подключения удаленных сельских населенных пунктов. Эта демонстрация заложила основу для создания Экспертного центра по использованию низкоорбитальных спутниковых систем связи в СНГ.

Демонстрационные испытания проводились на оборудовании компании OneWeb Kazakhstan Ltd., зарегистрированной в Международном финансовом центре «Астана» при поддержке АО «Республиканский центр космической связи» и АО «Жусан Мобайл». Данное оборудование установлено на территории Национального космического центра Республики Казахстан и сопровождается локально АО «Казахстан Гарыш Сапары» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

OneWeb планирует и в дальнейшем проведение демонстраций для потенциальных партнеров-дистрибьюторов и корпоративных клиентов в своей B2B демо-зоне, расположенной в Tech Hub Международного финансового центра «Астана» в Нур-Султане. Демонстрации будут продолжаться до завершения строительства в стране Центрально-азиатского технологического хаба системы OneWeb. По завершении строительства хаба, OneWeb будет представлять решения для операторов связи Казахстана, которые обеспечат широкополосным доступом в интернет не только государственные и бизнес-структуры, но и удаленные сельские населенные пункты страны.