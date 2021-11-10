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«Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для аэропорта в Тобольске

«Ростелеком» организовал доступ к современным телекоммуникационным услугам по волоконно-оптическим линиям связи для тобольского аэропорта «Ремезов» в Тюменской области. Он стал первым в современной истории России аэропортом, построенным для города с населением менее 500 тыс. человек.

Специалисты национального цифрового провайдера построили до аэропорта волоконно-оптические линии связи протяженностью 20 километров, установили необходимое оборудование, подключили высокоскоростной интернет и услуги телефонной связи.

В здании аэропорта «Ростелеком» развернул сеть Wi-Fi. Благодаря цифровому решению провайдера посетители могут бесплатно пользоваться беспроводным интернетом в зале ожидания и зоне регистрации авиапассажиров. Оборудование поддерживает до 150 одновременных подключений. Пользователи проходят авторизацию по номеру телефона, SMS или через учетную запись на портале госуслуг.

«Строительство телекоммуникационной сети параллельно с возведением нового аэропорта — процесс, требующий индивидуального подхода. Наличие развитой цифровой инфраструктуры “Ростелекома” на территории Тобольского района позволило организовать волоконно-оптическую линию связи для основного и резервного каналов географически разнесенными трассами в максимально сжатые сроки. Благодаря созданной инфраструктуре новый аэропорт обеспечен цифровыми сервисами и индивидуальными ИТ-решениями для безопасного функционирования воздушной гавани. В планах на следующий год — организация работы интерактивного телевидения на территории аэропорта», — сказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома» Владимир Барвинский.

Аэропорт Тобольска с взлетно-посадочной полосой длиной 2,4 тыс. метров построен при участии нефтегазохимической компании «Сибур» в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки — за два года. Он способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта — до 380 человек в час. Аэропорт управляется УК «Аэропорты регионов».

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