Панорамы «Яндекс.карт» стали интерактивными

Панорамы «Яндекс.карт» стали интерактивными, и теперь прямо в них можно строить пешеходные маршруты. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Кроме того, в панорамах появились метки организаций — по ним сразу видно, что есть в зданиях. Всё это пригодится тем, кто планирует маршруты заранее и хочет сориентироваться в незнакомом районе.

Интерактивные панорамы доступны в десктопной версии сервиса и при использовании «Карт» в мобильных браузерах. Чтобы посмотреть пешеходный маршрут на снимках, нужно построить его и нажать кнопку «Маршрут в панорамах». После этого откроется панорама с полупрозрачной фиолетовой линией пути, которая показывает, куда идти, и ведёт по тротуарам. Можно виртуально прогуляться вдоль этой линии и посмотреть всё, что будет по дороге до нужного места.

Также в панорамах появились метки организаций. Если навести на них курсор, то откроется карточка с основной информацией: адресом, часами работы, рейтингом. Ещё в таких карточках есть кнопки быстрого доступа, которые помогут в пару кликов построить маршрут до организации, связаться с ней или перейти на её сайт. Чтобы не перегружать панорамы, в каждом здании отмечено не больше пяти организаций с наиболее высоким рейтингом.

«Яндекс.карты» — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и решать свои повседневные задачи. «Карты» знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую. Каждый месяц, по данным «Яндекса», мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 млн человек.