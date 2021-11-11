«Сберзвук» запустил виртуальные аудио комнаты для артистов и их поклонников

В августе 2021 г. компания «Сберзвук» рассказала о запуске приложения для креаторов «Студио». Среди опций нового сервиса были заявлены аудиокомнаты, которые артисты смогут использовать для интерактивов со слушателями, презентаций релизов и продвижения своих треков. Сегодня состоялась первая публичная встреча в формате комнаты, и ее гостем стал Artik из группы Artik & Asti. Модераторами беседы выступили генеральный продюсер «Сберзвука» Сергей Балдин, музыкальный журналист, переводчик, издатель и экс-главред российской редакции Mixmag Илья Воронин и Гая Марина Гарбарук, сонграйтер и преподаватель (Gaya School).

В рамках прямого эфира Artik рассказал, что для него важнее — зарабатывать деньги или писать музыку, нужно ли солистам вокальное образование, чтобы попасть к нему в лейбл, а также как «Руки вверх» вдохновили его на создание образа группы Artik & Asti.

«Мы создали эти комнаты, чтобы артист мог пообщаться со своей аудиторией. По сути, это прямой эфир, на который легко позвать поклонников творчества, блогеров и журналистов. Для этого нужно создать ссылку и поделиться ей лично или в соцсетях. Чтобы получить доступ к эфиру любимого артиста, нужно быть зарегистрированным пользователем “Сберзвука”. Пока функция доступна только для пользователей IOS”, — рассказал генеральный продюсер аудиосервиса «Сберзвук» Сергей Балдин.

Помимо аудиокомнат, в «Студио» есть другие опции, релевантные креатором, особенно работающим с audio-first контентом: сервис аналитики, лента новостей музыкального рынка, витрина профессиональных услуг для поиска подрядчика с системой скидок, образовательный сервис, инструменты по привлечению финансирования — акселерационные программы и гранты. Пользователи «Студио» получают возможность централизованно питчить треки в редакторские плейлисты, на лейблы и радио, объединяться в группы и чаты, искать нужные связи, а также использовать инструменты продвижения от «Сберзвука» и экосистемы «Сбер».

Приложение «Студио» можно скачать в Google Play и App Store, но пока оно доступно только по приглашению «Сберзвука». Сейчас инвайт получили несколько десятков артистов и их команды. Остальные музыканты и креаторы получат доступ по заявке после публичного релиза.