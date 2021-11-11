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В VK назначен директор по музыкальным сервисам

VK сообщила о назначении директором по музыкальным сервисам Андрей Законова. Он будет отвечать за развитие музыкальных сервисов экосистемы VK и создание нового единого продукта «VK музыка», запуск которого запланирован в 2021 г. Единое направление музыки VK объединит в себе существующие музыкальные сервисы VK — приложение Boom, музыку «Вконтакте» и в «Одноклассниках», а также новые продукты для музыкантов и лейблов.

Андрей Законов, директор по музыкальным сервисам VK, сказал: «Музыка всегда была одним из ключевых направлений VK — она есть в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», есть в отдельном приложении Boom. Миллионы пользователей слушают музыку на наших платформах, тысячи артистов становятся популярными благодаря нашим сервисам. Мы хотим соединять музыкантов и любителей музыки — это наша главная задача. И логичный шаг — объединить продукты внутри VK в единое музыкальное направление: так мы сможем сконцентрироваться на развитии стриминговой платформы и создании инструментов для музыкантов. Например, в августе мы анонсировали запуск «Студии» — кабинета для музыкантов, в котором можно следить за всей статистикой на платформе. Это первый шаг в реализации большой концепции».

Ранее Законов был руководителем продукта в «Яндексе» (голосовой помощник «Алиса»), до этого пять лет занимал пост директора по росту и исследованиям «Вконтакте» — его команда отвечала за алгоритмы машинного обучения и контентные продукты соцсети. Под руководством Андрея команда вывела на рынок такие продукты как умная лента, раздел рекомендаций, инструменты поддержки авторов и монетизации контента, а также платформу подкастов.

Законов присоединится к команде Андрея Димитрова, вице-президента по видеоконтенту и музыкальным сервисам VK. Димитров курирует эти направления на уровне бизнеса, работы с авторами и маркетинга.

Музыкальные разделы всё также будут доступны в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники», музыка в ОК сохранит своё название.

Музыка «Вконтакте» и ОК доступна с подпиской — можно слушать без рекламы, в фоновом режиме и офлайн, и без подписки — в десктопной версии и в открытом мобильном приложении.

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