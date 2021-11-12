Райффайзенбанк: 25% россиян платят за подписки, которые не подключали

Почти 80% россиян пользуются платными подписками. В среднем на них тратят 0,5-1 тыс. руб. в месяц, показал опрос Райффайзенбанка. И при этом почти у половины респондентов были подписки, о которых они забывали, а у каждого четвертого были подписки, которые кто-то оформил без их ведома.

Практически каждый россиянин хотя бы раз пользовался платными подписками. Почти 80% респондентов заявили, что активно используют подписки остальные по разным причинам отказались от них.

Обычно россияне покупают подписки на кино, ТВ и сериалы, а также игры, музыку, книги и такси. 7% подписаны на спортивные сервисы и уроки йоги, столько же платят за курсы иностранного языка, а 5% выписывают печатные издания.

Обычно на платные сервисы в месяц уходит до 500 руб. – так ответили почти 50% респондентов. 32% опрошенных платят ежемесячно 0,5-1 тыс. руб. Более 1 тыс. руб. за подписки отдают около 10% россиян. Главные аргументы в пользу подписок – это удобство и выгода. Некоторые платят за подписку по привычке или чтобы поддержать сервис. А 6% респондентов просто забыли ее отменить, поэтому продолжают пользоваться.

Однако у россиян есть несколько веских причин отказаться от подписок. Среди тех, кто перестал пользоваться платными сервисами, 52% отметили, что забыли отменить ее вовремя и долго платили деньги за сервис, которым не пользовались, а подписка при этом нигде не была видна. Каждый четвертый столкнулся с лишними списаниями со счета. А некоторым, чтобы избавиться от подписки, пришлось сменить банковскую карту.

Почти половина участников опроса хотя бы раз забывали про подписки – так ответили 47% респондентов. А у 25% россиян были подписки, которые они не оформляли сами, и узнавали о них уже после. Часто такие подписки за кого-то оформляют дети или другие члены семьи (32%). Однако 64% респондентов заявили, что их автоматически подписывал сам сервис. Только в 10% случаев такие подписки стали результатом мошенничества.

Обычно о такой подписке люди узнают благодаря уведомлению из банка о списании средств – так ответили 55%. Еще 36% случайно увидели подписку в своей банковской выписке. А 18% заметили ненужную подписку после списания крупной суммы.

«Многие сервисы ввели подписку, и нередко мы подключаем сразу несколько. Например, это могут быть несколько музыкальных сервисов, кино, ТВ, спортивное приложение. Мы не всегда замечаем списания, особенно небольшим сумм. Поэтому полезно актуализировать и проверять свои подписки – не изменилась ли цена, нужен ли вам еще этот сервис. Если у вас два аккаунта в одном сервисе, стоит проверить, не платите ли вы за одну подписку дважды – часто мы забывает про пробный период. Если вы увидели в банковской выписке неизвестное списание, проверьте название контрагента или МСС-код, который указан в транзакции – так вы определите сервис и сможете отключить подписку», – отметила Ольга Павлова, руководитель направления развития отношений с клиентами Райффайзенбанка.

Одна из ключевых проблем при отключении подписки – сложный клиентский путь. 36% заявили, что не смогли найти на сайте или в приложении сервиса, как это можно сделать. Нередко клиент не может отключить подписку сам – 22% опрошенных рассказали, что для этого им потребовалось звонить или писать представителю сервиса.