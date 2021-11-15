CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
|

Sifox разработала для «Мегафона» сервис «Голосовая почта в Telegram»

Используя современные технологии Speech-to-Text (распознавание речи и перевод ее в текст) и возможность интеграции операторов связи с мессенджерами, компания Sifox разработала «Голосовую почту в Telegram». Это первое решение, созданное на новой CPaaS (Communication platform as a service) платформе.

Чтобы прослушать голосовую почту абонентам мобильных операторов приходится набирать специальный номер телефона. Для современного мира, живущего на высоких скоростях – это трудоёмкая задача. Сервис доставки в Telegram позволяет получать все сообщения в специальный чат мессенджера. Кроме аудиофайла в чат приходит и его текстовая расшифровка. Сервис бесплатный, для подключения достаточно перейти в чат-бот и далее следовать его инструкциям.

«Для нас это важный первый шаг на пути к цели одного из наших совместных продуктов — «Голосовой почты». Мы хотим полностью изменить клиентский опыт, связанный с этой услугой, чтобы этот сервис стал удобным и полезным для абонентов. Поэтому поиск новых интерфейсов — это первый этап, который мы сейчас реализуем. Но интерфейс — это не главное, теперь абоненты будут получать удобную транскрибацию оставленного для них сообщения вместе с аудиофайлом. Нам кажется, что именно такая комбинация мессенджеров и современных технологий speech-to-text позволит сделать суперсервис для абонентов», — сказал Роман Лаврентьев, CEO Sifox.

«Мы всегда стремимся улучшать клиентский опыт. Новый интерфейс и функционал автоматического перевода голосовых сообщений в текстовый формат позволит дать дополнительные возможности нашим абонентам для использования голосовой почты. Теперь они смогут слушать и читать расшифровку пропущенных звонков в одном приложении», — отметил Дмитрий Рудских, директор по продуктовому маркетингу «Мегафона».

Функциональность доступна в тестовом режиме для пользователей услуги «Кто звонил» столичного филиала «Мегафона». За первый день к услуге подключилось несколько тысяч абонентов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский фонд получил 11-кратную отдачу от вложений в американский облачный сервис

Главный секрет современного интернета под угрозой раскрытия. Личность создателя биткоина будет разоблачена принудительно

Сбербанк разочаровался в Mail.ru и вернул свою долю Газпромбанку

«Архив интернета» просит о помощи. К 25-летию сервис получил угрозу многомиллионного штрафа

Gett выходит на NASDAQ и будет стоить $1 млрд

После нескольких лет охоты на майнеров власти захотели легализовать добычу криптовалют

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Показать еще

Наука

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021