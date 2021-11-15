Sifox разработала для «Мегафона» сервис «Голосовая почта в Telegram»

Используя современные технологии Speech-to-Text (распознавание речи и перевод ее в текст) и возможность интеграции операторов связи с мессенджерами, компания Sifox разработала «Голосовую почту в Telegram». Это первое решение, созданное на новой CPaaS (Communication platform as a service) платформе.

Чтобы прослушать голосовую почту абонентам мобильных операторов приходится набирать специальный номер телефона. Для современного мира, живущего на высоких скоростях – это трудоёмкая задача. Сервис доставки в Telegram позволяет получать все сообщения в специальный чат мессенджера. Кроме аудиофайла в чат приходит и его текстовая расшифровка. Сервис бесплатный, для подключения достаточно перейти в чат-бот и далее следовать его инструкциям.

«Для нас это важный первый шаг на пути к цели одного из наших совместных продуктов — «Голосовой почты». Мы хотим полностью изменить клиентский опыт, связанный с этой услугой, чтобы этот сервис стал удобным и полезным для абонентов. Поэтому поиск новых интерфейсов — это первый этап, который мы сейчас реализуем. Но интерфейс — это не главное, теперь абоненты будут получать удобную транскрибацию оставленного для них сообщения вместе с аудиофайлом. Нам кажется, что именно такая комбинация мессенджеров и современных технологий speech-to-text позволит сделать суперсервис для абонентов», — сказал Роман Лаврентьев, CEO Sifox.

«Мы всегда стремимся улучшать клиентский опыт. Новый интерфейс и функционал автоматического перевода голосовых сообщений в текстовый формат позволит дать дополнительные возможности нашим абонентам для использования голосовой почты. Теперь они смогут слушать и читать расшифровку пропущенных звонков в одном приложении», — отметил Дмитрий Рудских, директор по продуктовому маркетингу «Мегафона».

Функциональность доступна в тестовом режиме для пользователей услуги «Кто звонил» столичного филиала «Мегафона». За первый день к услуге подключилось несколько тысяч абонентов.