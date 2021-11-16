«Акадо» запустил новую для России бизнес-модель доступа к онлайн-контенту

Оператор «Акадо телеком» совместно с онлайн-кинотеатром ivi представили рынку новую для России бизнес-модель доступа к видеоконтенту.

Бизнес-модель предполагает доступ к контенту ivi через единый аккаунт – как в собственном приложении онлайн-кинотеатра, так и в приложении интерактивного телевидения «Акадо ТВ» на смартфонах Android/iOS или компьютерах, а также на smart-телевизорах. Такая возможность предоставляется всем пользователям услуги интерактивного ТВ «Акадо» при подключении услуги «Подписка на ivi ».

«Развитие телевизионной экосистемы “Акадо” – одно из ключевых направлений нашей бизнес-стратегии. И для ее реализации мы выбрали новую модель, которая нам и нашим партнерам показалась интересной: мы предложили абонентам интерактивного телевидения доступ к стороннему видеосервису через единый аккаунт», - отметил директор по продажам услуг и обслуживанию на массовом рынке «Акадо телеком» Алексей Лапшин.

«Теперь смотреть новинки от ведущих голливудских студий и оригинальный контент IVI клиенты смогут как на платформе онлайн-кинотеатра, так и в приложениях оператора», - отметил директор по дистрибуции ivi Александр Шиндин.