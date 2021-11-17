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«Директ» стал проще и получил новый логотип

«Яндекс» впервые с 2001 г. поменял визуальный стиль «Директа» — единой платформы для размещения рекламы в интернете.

За последний год платформа сильно изменилась: появились новые продукты, а интерфейс стал проще и понятнее не только для профессиональных диджитал-маркетологов, но и представителей малого и среднего бизнеса. Новый фирменный стиль лучшим образом отражает то, как сложный инструмент для профессионалов стал удобным сервисом для всех: от новичков до опытных маркетологов.

«Редизайн большого работающего продукта — рискованный процесс. Пользователи привыкли к расположению элементов и сценариям, изменения в которых могут вызвать возмущение. Поэтому мы внедряли редизайн поэтапно. Сначала протестировали новую стилистику, затем — конкретные улучшения в функциональности. Финальным изменением стали шапка, меню и новый логотип платформы», — сказал Илья Наринский, арт-директор рекламных продуктов «Яндекса».

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Логотипы «Директа»

Старый логотип концептуально не менялся более 20 лет и изображал бумажное объявление. Новым знаком стала стрелка, которая ассоциируется с курсором, с кликом и движением графика вверх. Аудитория быстро понимает эти образы. Стрелка динамична, указывает направление и передает движение, указывает на правильные решения.

Новый дизайн команда рекламных продуктов разработала самостоятельно. Он уже применяется в интерфейсе «Директа», а также будет применяться во внешних коммуникациях.

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