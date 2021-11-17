CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Интернет-доступ ИТ в госсекторе
|

Минцифры: за появление 4G в регионах проголосовали более 640 тысяч россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России сообщило о завершении голосования за появление связи 4G в малых населенных пунктах, которые первыми подключат к интернету в 2022 г.

На портале госуслуги проголосовали более 630 тыс. человек, еще порядка 13 тыс. голосов в Минцифры поступили через почтовое отделение.

Активнее всего голосовали за населенные пункты в Краснодарском крае, Чечне, Якутии, Бурятии, Коми и Татарстане, а также в Кемеровской и Челябинской областях.

Перечень населенных пунктов, в которые проведут интернет, будет состоять из поселений с численностью от 100 до 500 человек. Активность граждан, голосовавших за более крупные населенные пункты, позволит определить территории, на которых требуется провести аудит качества связи.

В конце декабря на портале госуслуг будет опубликован перечень населенных пунктов, которые первыми будут подключены к интернету в 2022 г. в рамках программы по оказанию универсальных услуг связи. Всего до 2030 г. мобильная связь станет доступной более чем в 24 тыс. малочисленных населенных пунктах страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышел первый в России рейтинг партнерских программ облачных провайдеров ИТ-маркетплейса Market.CNews

Google сломался и обвалил половину интернета

Twitter открывает блокчейн-подразделение с далекоидущими планами

Microsoft пресекла уловки пользователей, игнорировавших встроенный в Windows браузер Edge

Программист-энтузиаст вернул YouTube «дизлайки», которые Google без спроса отнял у пользователей

Российский фонд получил 11-кратную отдачу от вложений в американский облачный сервис

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы

Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM

Лучшие традиционные увлажнители и мойки воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021