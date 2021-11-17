«VK Видео» представила видеовитрину «Вконтакте» — с широкой библиотекой контента, интеллектуальными технологиями поиска и рекомендациями

Новая видеовитрина «VK Видео» в социальной сети «Вконтакте» открывает доступ к широкой библиотеке контента: фильмы, сериалы, телешоу, спортивные матчи, киберспортивные трансляции и другие видеоролики распределены по тематическим разделам, при этом все они доступны бесплатно и в высоком качестве — вплоть до Full HD и 4К. Найти интересные видео и персонализированный контент помогают интеллектуальная система рекомендаций и новая поисковая платформа: в ее основе — технологии машинного обучения, улучшающие показатели смотрения видео.

В новой видеовитрине «VK Видео» представлена широкая библиотека видеороликов: длинный профессиональный контент размещается в тематических разделах «Фильмы и сериалы», «ТВ-шоу», «Детям», «Видеоигры», полупрофессиональный и пользовательский контент — в рекомендациях и подборках. Загруженные видеоролики, записи трансляций, история просмотров и понравившиеся видео также появились для пользователя в одноименных разделах. Новая витрина «VK Видео» доступна в веб-версии «Вконтакте» и на вкладке «Сервисы» в мобильном приложении.

Обновления коснулись и поиска видео: новые технологии на базе машинного обучения увеличивают вовлеченность зрителя, подбирая наиболее релевантный контент. Находить видео можно как среди всего контента видеовитрины, так и в отдельных категориях или плейлистах. Внедрение новых технологий машинного обучения и семантического поиска помогает увеличить просмотры из поисковой выдачи, сокращая путь пользователя от запроса до клика на подходящее видео.

Авторы и правообладатели могут распределять видео по тематическим плейлистам: их можно создавать как из личного профиля, так и от лица сообщества. Отдельные подборки будет составлять редакция «VK Видео», их можно посмотреть на видеовитрине и в официальном сообществе «VK Видео». С плейлистами пользователям легче находить любимые шоу среди разнообразной библиотеки контента «VK Видео», выбирать фильм по жанру или смотреть подборки любимых роликов от своих друзей. На плейлисты есть возможность подписаться — они появятся в разделе «Подписки».