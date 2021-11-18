В сервисе «Библиотеки Москвы» появилась интерактивная карта для поиска

Интерактивная карта города появилась в сервисе «Библиотеки Москвы». С помощью карты искать читальни и книги стало еще проще.

«Цифровизация библиотечной системы упростила поиск и получение книг. В начале 2021 г. мы подключили все библиотеки к единому читательскому билету — он открывает доступ к огромному фонду, насчитывающему около 14 млн изданий. А в апреле 2021 г. на mos.ru запустили сервис для онлайн-бронирования книг “Библиотеки Москвы”, так что больше не нужно тратить время, достаточно просто прийти и забрать готовый заказ. Теперь в сервисе внедрили новинку — интерактивную карту. Она поможет найти ближайшую к дому, месту работы или учебы читальню. Достаточно лишь ввести адрес, район, округ, станцию метро или номер учреждения либо включить геолокацию», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Сервис «Библиотеки Москвы» позволяет находить нужные издания, бронировать их и приходить за ними в выбранную библиотеку. Чтобы воспользоваться им, нужно открыть на портале mos.ru раздел «Услуги» и перейти в категорию «Культура, спорт, отдых». Далее следует кликнуть на тему «Культура» и в отображенном перечне услуг выбрать «Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг».

На главной странице сервиса работает поисковая строка. Она поможет отыскать конкретное издание по его названию и автору, номеру серии и издательству. Если же пользователь интересуется только адресом ближайшей читальни, ему надо нажать на кнопку «Найти». В левом углу сайта появится ссылка на интерактивную карту — «Библиотеки на карте». На ней отмечены все 440 московских библиотек. Карта предложит уточнить округ, район, станцию метро, улицу, номер или название культурного учреждения, а затем покажет все библиотеки, соответствующие заданным параметрам. Такие читальни будут выделены синими значками. У каждой указан ее адрес.

Есть и более быстрый способ. Пользователю нужно подсказать системе свое местоположение, и тогда она сама подберет подходящую читальню. Для этого необходимо открыть сервису доступ к данным геолокации смартфона или компьютера. Сделать это можно с помощью стрелки «Найти вас на карте», расположенной в правом нижнем углу интерактивной карты.

После того как пользователь выберет библиотеку, на экране отобразится перечень книг, которыми она располагает. Результаты поиска лучше сузить, воспользовавшись фильтрами в левом углу. Отсортировать произведения возможно по фамилии и имени автора, названию издательства, году публикации, тематике, языку и другим параметрам.

Найти конкретное произведение тоже не составит труда: следует ввести в поисковой строке сервиса его название, фамилию и имя автора, номер серии или название издательства, а затем открыть интерактивную карту. На ней будут отмечены синими значками все читальни, в которых доступна интересующая книга.

При желании можно забронировать книгу. Когда пользователь выберет библиотеку и издание (например, произведения классической литературы, как правило, представлены в нескольких изданиях), ему нужно будет нажать на кнопку «Забронировать». На следующем шаге сервис покажет детализацию бронирования: адрес, номер телефона и режим работы читальни, а также количество экземпляров произведения. На финальной стадии бронирования система попросит уточнить номер читательского билета.

Следить за статусом заказа можно в кабинете читателя. Именно сюда придет оповещение о том, что издание готово к выдаче в библиотеке. Важно помнить, что произведение необходимо забрать в течение трех дней.

Для работы с сервисом необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru и единый читательский билет. Его бесплатно оформляют в любой городской библиотеке. Те, у кого он уже есть, могут использовать его электронную версию. Это позволяет не носить с собой пластиковую карточку и брать книги по штрихкоду.

Получить электронную версию можно на портале mos.ru. Для этого необходимо ввести номер единого читательского билета в разделе «Мои документы» в едином личном кабинете или кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы». Штрихкод с номером читательского билета отобразится автоматически после проверки.