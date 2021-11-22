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Мобильный интернет 4G от МТС появился неподалеку от места падения Тунгусского метеорита

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что в эвенкийском селе Ванавара появился мобильный интернет 4G от МТС.

После запуска мобильного интернета 4G от МТС жители села смогут общаться с родными и друзьями через мессенджеры и посредством видеосвязи, просматривать видео, пользоваться госуслугами, узнавать последние новости и пользоваться возможностями современных цифровых сервисов МТС. Так, им будут доступны творческие онлайн мастер-классы и конкурсы проекта «Поколение М». Через онлайн-платформу дети смогут обучаться изобразительному искусству, вокалу, тележурналистике и другим творческим направлениям.

«Ванавара – третий населенный пункт Эвенкии, в котором МТС этой осенью запустила мобильный интернет 4G. До этого он появился в Байките. Село Суринда мы обеспечили не только мобильным интернетом, но и голосовой связью (по проекту, который МТС реализует совместно с правительством региона). Мы понимаем, что для жителей отдаленных районов доступность мобильного интернета так же, если не более, важна, чем жителям больших городов», – отметил технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.

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