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«VK Звонки» сняли ограничение на число участников видеозвонка — это стало возможным благодаря технологии масштабирования

«VK Звонки» представили первую в мире технологию с неограниченным числом участников видеозвонка — какие-либо ограничения на включение видеокамеры, микрофона или длительность звонка отсутствуют. Это стало возможным благодаря реализации проприетарной технологии горизонтального масштабирования звонка. Еще одним нововведением для пользователей социальной сети «Вконтакте» стал отдельный раздел «Звонки‎» для создания звонка по ссылке, просмотра истории вызовов, подключения к идущим в данный момент видео- и аудиоконференциям.

Безлимитные по числу участников групповые видеозвонки смогут оценить организаторы онлайн-мероприятий: от масштабных информационных, образовательных форумов и конференций до фан-встреч с артистами, вебинаров и рабочих собраний со всеми сотрудниками. Обновление доступно в веб-версии, мобильных приложениях социальной сети «Вконтакте», в отдельном десктопном приложении «VK Звонки», а также во всех продуктах компании VK и ресурсах партнеров, подключивших технологию через SDK VK Звонки после обновления версии.

Для быстрого доступа к созданию звонка «Вконтакте» появился новый раздел «Звонки‎». В нем можно создать звонок с доступом по ссылке на неограниченное количество участников, посмотреть историю вызовов, в том числе пропущенных, присоединиться к текущим конференциям или быстро связаться с друзьями из списка контактов — им есть возможность позвонить как с личной страницы, так и от имени сообщества. Раздел «Звонки‎» уже доступен в веб-версии «Вконтакте» и в мобильном приложении для Android, в скором времени — для iOS.

В «VK Звонках» есть все инструменты для управления большими по составу звонками и их модерации: для обеспечения комфортного ведения мероприятия администраторы конференций могут выключать микрофоны у всех участников и регулировать правила их включения, предоставляя слово при использовании участником функции «Поднять руку».

Нейтрализовать все посторонние шумы на фоне во время звонка помогает собственная технология интеллектуального шумоподавления — она активна даже при слабом и нестабильном интернет-соединении. Обеспечить приватность звонка помогает функция «Зал ожидания»: войти в конференцию получится только после того, как организатор одобрит заявку. При этом к разговору можно присоединяться анонимно без профиля в социальной сети «Вконтакте». Среди других возможностей «VK Звонков» — трансляция звонка на личную страницу или в сообщество, его запись, а также дополнительные инструменты для администрирования звонка.

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