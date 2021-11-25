Доля успешных сделок достигла 90%: статистика услуги «Доменный брокер» в REG.RU

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет актуальные данные об услуге «Доменный брокер»: до 3000 заказов в год, максимальная стоимость сделки — 2222222 ₽, средний срок — 3 месяца. Сделки заключаются успешно в 90% случаев.

Как устроен «Доменный брокер»

Пользователь обращается к услуге «Доменный брокер», если домен, который необходим ему для бизнеса или проекта оказался занят. Брокер принимает заявку и берёт на себя весь процесс: от поиска контактов администратора домена (продавца), переговоров до официального проведения сделки. Если продавец отказывается от сделки, брокер бесплатно подбирает для покупателя похожий домен и проводит переговоры по нему.

Число заказов

В 2020 году на услугу «Доменный брокер» поступило 2700 заказов. В 2021 году спрос продолжает расти: по данным на ноябрь компания получила 2650 заявок, по прогнозу к концу года их число приблизится к 3000. Среднее число заказов в месяц — 240. Заканчиваются сделкой 90% заказов.

Популярность доменных зон

Больше всего запросов на покупку занятого доменного имени по-прежнему в зонах .RU и .РФ. Однако увеличилось количество заказов в популярных международных зонах: .COM, .ORG и .NET. Интересно, что изменился и выбор доменных имён: если раньше наиболее востребованы были домены с общеупотребимыми словами русского языка (TKANI.RU, FUTBOLKA.RU), то теперь это веб-адреса с аббревиатурами, дефисами, различными написаниями слов, уникальные названия брендов. Например, SSTOOL.RU, LDEVELOPMENT.COM.

Стоимость, срок и специфика сделки

Как и год назад, стоимость большинства сделок (70%) не превышает 50000 рублей. 25% покупок совершаются в диапазоне от 50000 до 100000 рублей, а 5% — от 100000 рублей и выше‎. Максимальная стоимость сделки в 2020 году составила 855557 ₽, а в 2021 — 2222222 ₽. Минимальная стоимость за последние два года не изменилась — 200 ₽.

Средняя длительность сделок, по сравнению с 2020-м, увеличилась с одного месяца до трёх. Иногда к соглашению приходят и через 6 месяцев, после повторных переговоров.

В большинстве случаев администраторы доменов отказывают в продаже адреса из-за разногласий в цене или по причине того, что домен нужен для своей компании, бизнеса. География в сравнении с прошлым годом не изменилась: 90% продавцов — представители России и стран СНГ, 10% сделок проводятся с продавцами из других государств.

«Услуга “Доменный брокер” продолжает показывать свою востребованность. Бизнесу или общественному проекту сегодня важно выбрать красивый, запоминающийся домен, но такой адрес не всегда может быть свободен. Сервис «Доменный брокер» удобен и прозрачен — представители REG.RU самостоятельно проведут переговоры, помогут оформить документы и договорятся о стоимости домена, которая будет подходить обеим сторонам», — рассказывает Татьяна Левина, руководитель отдела вторичных продаж REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. В октябре 2021 года вошла в состав «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ». Сегодня обслуживает более 3300000 доменов, услугами пользуются 2200000 клиентов, среди которых Mail.ru Group, Avito, Газпром-медиа Холдинг, Первый Бит. Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

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