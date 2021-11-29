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«Яндекс 360» добавил в мобильные приложения сканер

В наборе сервисов для работы «Яндекс 360» появился сканер. Теперь пользователи могут быстро отсканировать нужный документ — например, чтобы отправить партнерам подписанный договор. Сканер доступен в приложениях «Почты» и «Диска» для iOS и Android.

Отсканировать можно любой документ, будь то черно-белая платежка или загранпаспорт с цветной фотографией. Сканер сфотографирует его, обрежет по контуру и уберет на снимке тени. Человеку не придется искать подходящий ракурс и освещение. Скан можно сохранить на телефоне или в «Документах» в формате PNG, PDF или JPG. Он будет доступен в мобильной и десктопной версии «Документов», а также на «Яндекс.диске».

«Мы добавляем в “Яндекс 360” инструменты и сервисы, которые нужны для решения рабочих задач. А сканер — полезная в этом смысле вещь, особенно сейчас, когда многие работают из дома и обмениваются сканами. Теперь наши пользователи смогут сделать их в любой момент — в хорошем качестве и в привычном интерфейсе», — сказал руководитель продукта Владимир Русинов.

Сканер работает на основе нейронных сетей, обученных на множестве примеров. Сначала одна нейронная сеть определяет границы документа, помогая правильно обрезать его по контуру. А затем другая убирает лишние тени, чтобы скан выглядел не хуже оригинала. При этом нейронная сеть хорошо отличает тени от картинок и сумеет скопировать даже сложный рисунок — скажем, гербовую печать.

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