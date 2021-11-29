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«Яндекс.маркет» поможет купить бытовую технику с установкой в тот же день

На «Яндекс.маркете» теперь можно заказать бытовую технику и электронику вместе с услугой по установке. В день получения покупки к пользователю приедет профессиональный мастер от проверенного партнера «Яндекс.услуг» и поможет установить технику. Новая возможность подходит для товаров со сложной установкой — например, для стиральной машины или газовой плиты. С услугой по установке больше не нужно будет тратить время на поиск и выбор мастера на сайтах объявлений.

Сейчас новая услуга доступна для 2000 товаров на «Маркете» в категориях «Бытовая техника» и «Электроника». Это стиральные машины, холодильники, посудомойки, кухонные вытяжки, водонагреватели, электрические или газовые плиты, варочные панели, духовые шкафы, телевизоры и другое. В будущем категорий и товаров с этой услугой станет больше.

С поиском специалистов по установке техники помогают «Яндекс.услуги». Сервис выбирает мастеров в проверенных компаниях, с которыми сотрудничает. Благодаря этому по всем заявкам на установку техники, купленной на «Маркете», приезжают профессиональные мастера.

Заказать установку техники можно в процессе покупки товара на «Маркете». Для этого пользователь нажимает «Добавить установку» в карточке товара, корзине или на странице подтверждения заказа. Дальше он выбирает дату и время прибытия мастера, а еще тип установки: например, подключение и проверку работоспособности товара или демонтаж старой техники, подключение и проверку новой. Маркетплейс сразу показывает покупателю, сколько будет стоить установка в зависимости от выбранных параметров. После того как пользователь заказывает товар вместе с его установкой, заявка на вызов мастера мгновенно поступает «Услугам» — и этот сервис сразу подтверждает покупателю, что специалист приедет в назначенные день и время. Рассчитаться с мастером можно будет банковской картой или наличными после установки техники.

Посмотреть статус услуги можно в личном кабинете покупателя на «Маркете» — в разделе заказов. Туда же приходят оповещения о возможных изменениях, касающихся услуги, — например, если дата доставки покупки перенесется, а вместе с ней сдвинется и дата установки. Об обновлениях статуса услуги «Маркет» также сообщает пользователю через пуш-уведомления в своем приложении, по смс и электронной почте. Покупатель может в любой момент изменить дату и время установки — для этого достаточно связаться с техподдержкой «Маркета» в чате или по телефону. В дальнейшем изменить параметры услуги можно будет в личном кабинете на сервисе.

Сейчас заказать установку техники могут жители Москвы и Нижнего Новгорода. Это можно сделать в приложении «Маркета» для Android или iOS. До конца 2021 г. услуга станет доступна и на десктопах, а еще появится возможность рассчитаться за нее сразу при заказе. В будущем сервис запустит услугу и в других городах России.

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