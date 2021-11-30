VK запускает «VK Музыку» — новый музыкальный сервис для слушателей и музыкантов

«VK Музыка» объединит все музыкальные продукты VK в едином музыкальном направлении: музыкальные разделы соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники», общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций и отдельное мобильное приложение «VK Музыка».

«VK Музыка» — отдельное мобильное приложение для прослушивания музыки, которое запущено на основе приложения Boom.

В приложении удобно: пользователи получили быстрый доступ к своей медиатеке «Вконтакте» и в «Одноклассниках». Треки можно слушать онлайн и офлайн. Просто и находить новую музыку — можно слушать радио на базе миксов по жанрам, артистам и альбомам или подборки от музыкальной редакции «VK Музыки». А бесконечный умный плейлист VK mix подстроится под предпочтения и поведение слушателя.

«VK Музыка» выходит за пределы алгоритмических рекомендаций и предлагает пользователям новый опыт — рекомендации от людей.

Сейчас в базе «VK Музыки» более 100 млн уникальных плейлистов, которые собраны людьми и сообществами. В ближайшее время сервис запустит алгоритм, который покажет музыкальную совместимость и подберет плейлисты на основе совпадения вкусов. Такая технология уже используется в алгоритмических плейлистах «VK Музыки»: количество их прослушиваний за год выросло на 54%.

Сегодня стала доступна «VK Студия» — продукт для музыкантов. Он помогает анализировать аудиторию, получать инструменты для продвижения и запускать рекламные кампании на основе актуальных данных.

«VK Студия» станет основой для направления работы с музыкантами. В его рамках будут создаваться продукты, которые поддержат музыкантов на всех этапах творчества: от первых релизов до концертов на стадионах. Инструменты помогут с монетизацией, продвижением новых релизов и мероприятий, продажей билетов на концерты прямо из «VK Музыки».

«VK Музыка» доступна без подписки с рекламой, а также без ограничений с подпиской VK Combo — сейчас новые пользователи могут приобрести ее за 75 руб. в месяц на первые три месяца. Подписка включает скидки на доставку еды и такси, онлайн-кинотеатр, образовательные ресурсы. При этом слушать музыку все так же можно и в музыкальных разделах «Вконтакте» и «Одноклассников» — с подпиской без ограничений или без подписки с рекламой.