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«Яндекс» запустил закадровый перевод еще для трех языков

Пользователи «Яндекса» теперь могут смотреть с русской озвучкой видео еще на трех языках — французском, испанском и немецком. На смартфоне запустить видеоролики с закадровым переводом поможет «Алиса». Стоит только сказать: «Алиса, включи перевод видео».

С автоматическим переводом можно смотреть любое видео на YouTube, Vimeo и других популярных платформах. Теперь на русском языке доступны видеотур по космической станции от французского астронавта, экскурсия по Берлину на немецком языке или, например, испанский фильм про потерянные цивилизации. Перевод видео можно включить и на компьютере, и на смартфоне — например, по дороге с работы. А если пользователь не знает, с чего начать, «Яндекс» предложит ему подборку зарубежных видео.

Для перевода новых языков используется та же технология, что и для английского. Сначала «Яндекс» распознает речь и превращает ее в текст, переводит его, а затем синтезирует голос и совмещает его с видеорядом. При этом сама технология стала лучше. Сейчас людям почти не нужно ждать, пока будет переведен весь ролик — это происходит гораздо быстрее. Кроме того, переведенные фразы точнее накладываются на оригинал, а значит, закадровый перевод лучше совпадает с картинкой.

Перевод доступен в «Яндекс.браузере» для Windows, macOS, Linux, iOS и Android и в приложении «Яндекс» для Android и iOS.

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