«VK работа» запустила проверку компаний

Сервис по поиску работы и сотрудников «VK работа» представил новую функцию «Верификация компании». Теперь работодатели могут подтвердить свой профиль и получить соответствующую пометку об этом в описании к вакансиям.

Статус «Проверенный работодатель» позволит компаниям выделяться в ленте соискателей, тем самым привлекать внимание пользователей к своим объявлениям и повышать вероятность отклика. Соискатели же получат возможность сразу видеть надежных работодателей и больше доверять бренду.

Для верификации аккаунта рекрутеру необходимо заполнить короткую анкету в личном кабинете и отправить заявку на проверку. После ее прохождения компания получит значок «Проверенный работодатель». Кроме того, вакансии верифицированной компании будут быстрее проходить модерацию и появляться в ленте выше, чем аналогичные предложения компаний, не прошедших проверку.

Проверка компаний будет внедряться поэтапно. Пока функция доступна только крупным работодателям. До конца года подтвердить свой профиль смогут и компании среднего и малого бизнеса.

«VK работа» — сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации. Ориентирован на рынок «синих воротничков» — линейного персонала. Основан в 2017 г. В мае 2019 г. сервис стал частью экосистемы VK. В августе 2020 г. совместно с «Вконтакте» запустил одноименный сервис по поиску работы в социальной сети, а в ноябре 2020 г. — совместно с Одноклассниками сервис «ОК работа». Также интегрирован в сервис объявлений «Юла» и «Почту Mail.ru».