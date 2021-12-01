«Яндекс.маркет» и GfK Rus представили исследование о развитии онлайн-торговли в России

«Яндекс.маркет» и GfK Rus провели опрос российской аудитории интернет-магазинов и выяснили, какая доля россиян покупает онлайн, как часто они это делают, что побуждает людей покупать в интернете, какими способами оплаты и доставки они пользуются и так далее. Большая часть этих наблюдений доступна не только для России в целом, но и отдельно для каждого города-миллионера.

Половина городских жителей в возрасте 16–55 лет покупают что-нибудь в интернете минимум два раза в год. 80% из них заказывают что-то минимум раз в месяц, 26% — минимум раз в неделю.

Главная причина покупать онлайн — возможность сравнивать цены и искать выгодные предложения, её в своём списке причин назвали 55% респондентов. Каждый второй опрошенный отметил возможность почитать отзывы, примерно так же часто респонденты указывали на сравнительно низкие цены и возможность делать покупки в любое время и из любого места.

Доля покупок, сделанных с мобильных устройств, продолжает расти — в этом году она превысила 60%. Покупая с мобильных, люди чаще пользуются приложениями магазинов, а не их сайтами.

Самые распространённые действия перед покупкой — чтение отзывов (этот пункт отметили 32% опрошенных), сравнение похожих товаров (28%) и цен на них в разных магазинах (26%).

Самая привлекательная акция — бесплатная доставка (54%). На втором месте — скидки (42%). На третьем — зачисление кэшбэка на банковскую карту (33%).

Категория товаров, пользующаяся самым широким спросом, — одежда и обувь для взрослых: эти товары хотя бы раз в течение года покупали 64% респондентов. На второе место поднялись средства для ухода за лицом, телом и волосами (59%). Заметнее всего, почти на четверть, расширился спрос на продукты питания (50%) — они занимают пятую строчку в топе.

Среди товаров, которые россияне не стали бы покупать онлайн, лидируют алкоголь (36% опрошенных), лекарства и БАДы (24%). Однако по сравнению с прошлым годом доля респондентов, которые не готовы покупать эти товары в интернете, снизилась.

Больше половины опрошенных оплатили свою последнюю покупку банковской картой при оформлении заказа. Около четверти рассчитались картой при получении. Отвечая на вопрос о предпочтительном способе оплаты, почти каждый второй респондент называл оплату при получении. Однако доля тех, кому удобнее расплачиваться при оформлении заказа, с каждым годом всё выше и уже перевалила за треть.

Наиболее распространённый способ получения заказа — самовывоз из магазина или пункта выдачи, так получили свои последние покупки почти две трети опрошенных. На втором месте — доставка курьером, на третьем — почта. Срочной курьерской доставкой пользовались почти в два раза чаще, чем в прошлом году.