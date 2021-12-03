В поиске «Яндекса» появилась рекламная галерея с товарами

«Яндекс» представил новый формат рекламы на «Поиске» для интернет-магазинов — товарную галерею, сообщили CNews представители коммуникационного агентства PromoAge. Галерея состоит из нескольких товарных карточек с предложениями нескольких магазинов, которые появляются под поисковой строкой.

В товарной галерее собираются карточки с предложениями из разных магазинов, а в каждой карточке — домен торговой площадки, фотография товара, название, цена и возможная скидка. Такой формат рекламы лучше воспринимается пользователями и помогает им сделать выбор. Рекламодатели, протестировавшие товарную галерею, получили на 5% больше конверсий и в 2,2 раза снизили их стоимость в сравнении с динамическими объявлениями без галереи.

«Мы запускаем новый формат рекламы, который коротко и емко рассказывает о товаре и акциях на него, отвечает на конкретный запрос пользователя, привлекает внимание и сокращает путь до покупки товара, — сказала Вера Лейзерович, директор по рекламным продуктам «Яндекса». — Благодаря товарной галерее, пользователь сможет увидеть гораздо больше предложений от магазинов».

Для товарной галереи действует отдельный аукцион. Чтобы настроить рекламу, нужно создать кампанию «Динамические объявления» в «Директе» по товарному фиду. Первыми размещение в товарной галерее смогут попробовать магазины электроники и бытовой техники, но вскоре такая возможность появится у всех интернет-магазинов.