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«Яндекс» составил гид по горнолыжным курортам России с прогнозом погоды по высотам

«Яндекс» поможет лыжникам и сноубордистам сориентироваться на российских курортах, сообщили CNews представители коммуникационного агентства Grechka Media. Если пользователь наберет в поиске «я в Шерегеше» или откроет приложение «Яндекс», находясь, например, на курорте «Роза Хутор», он получит прогноз погоды по высотам и информацию с камер на склонах. А еще «Яндекс» предложит, где поужинать и как отдохнуть с друзьями после катания.

Погода в горах может быть непредсказуемой, но любители горнолыжного спорта будут во всеоружии. Приложение «Яндекс» подскажет, насколько холоднее на вершине горы, а также с помощью карты осадков уточнит, ожидается ли на определенном склоне снегопад и когда он закончится. Построить такой точный прогноз позволяет Meteum 2.0 — единственная технология в мире, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей.

«Можно найти любой горнолыжный комплекс и всю нужную информацию о нем, а тем, кто уже приехал на курорт, подробный прогноз по высотам поможет грамотно распланировать досуг — если уже рано утром вы знаете, что будет плохая видимость, можно скорректировать планы и, например, забронировать столик в ресторане», — сказал руководитель приложения “Яндекс”, “Яндекс.браузера” и главной страницы “Яндекса” Дмитрий Тимко.

Более 180 горнолыжных курортов России, карты трасс с разметкой по сложности, часы работы и расположение подъемников — «Яндекс» собрал все самое важное для лыжников и сноубордистов. Новички и туристы, которые собираются в горы просто за компанию, смогут подобрать прокаты горнолыжной экипировки, инструкторов и школы. В поиске также можно будет найти много полезных быстрых ответов на популярные вопросы, связанные с горнолыжным спортом.

«Яндекс» поможет выбрать подходящий горнолыжный комплекс: в распоряжении пользователей целая коллекция курортов. По запросу «горнолыжные курорты России» «Яндекс» выдаст подборку популярных курортов с фильтрами по направлениям и сезонности. Кликнув на курорт, пользователь увидит его описание в тематическом блоке, поймет, как туда удобнее добираться из своего города, сравнит цены на отели и авиабилеты.

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