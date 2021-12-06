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Вице-премьер Чернышенко: на портале госуслуг зарегистрировано 90 млн пользователей с подтвержденной учетной записью

По состоянию на начало декабря 2021 г. на портале госуслуг зарегистрировано 90 млн граждан с подтвержденной учетной записью. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Еженедельно пользователи по всей стране заказывают до 6,5 млн электронных услуг. Самыми популярными услугами по-прежнему остаются запись на прием к врачу, выписка из индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда России, запись на вакцинацию и детский сад, регистрация транспортных средств», – заявил заместитель председателя Правительства.

Он также добавил, что среди регионов по наибольшей активности граждан в части обращения на портал можно отметить Санкт-Петербург, Башкортостан и Свердловскую область.

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