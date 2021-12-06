Wildberries запускает партнерские логистические центры

Wildberries объявил о начале сотрудничества с российским бизнесом по открытию партнерских логистических центров: в декабре 2021 г. компания планирует запустить около десятка новых инфраструктурных объектов. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В партнерских сортировочных центрах будет осуществляться приемка, сортировка, временное хранение и дальнейшая отгрузка товаров. Распределительные центры будут открыты для продавцов, работающих по модели «маркетплейс» (продажа со склада продавца). Минимальная площадь складского объекта - 500 кв. м.

Первые три партнерских сортировочных центров уже запущены в Москве, в ближайшие дни заработают несколько объектов в Московской области. В планах компании – открытие десятков партнерских СЦ в разных регионах России.

«Wildberries продолжает создавать новые возможности для сотрудничества с российским бизнесом. В 2021 г. мы предложили предпринимателям открывать партнерские пункты самовывоза и зарабатывать на выдаче заказов. Мы видим, что наш проект пользуется большой популярностью - каждый месяц открывается около 1500 новых точек самовывоза – поэтому мы решили развивать партнерство еще активнее и перейти на новый этап - открытие совместных сортировочных центров. Это позволит поддержать малый и средний бизнес нашей страны, создать новые рабочие места, а также ускорит обработку и доставку заказов», — прокомментировали в пресс-службе Wildberries.

Управление складскими запасами осуществляется с помощью специального ПО Wildberries. В будущем компания предложит предпринимателям отдельное мобильное приложение для удобного управления всеми процессами СЦ. Кроме того, в дальнейшем владельцы коммерческой недвижимости смогут приобрести у онлайн-ритейлера необходимое складское оборудование по льготным ценам.

Сотрудничество осуществляется на основе договора-оферты. Два раза в месяц владельцы партнерских сортировочных центров будут получать вознаграждение за каждую обработанную единицу товара.

О Wildberries

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает 18 стран: Россия, США, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан и другие. Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96% и достиг 437,2 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 3 млн заказов, аудитория онлайн-ритейлера - свыше 92 млн человек.

По данным на 1 декабря 2021 г., свои товары через Wildberries продают свыше 450 тыс. российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает 18 млн SKU товаров от 210 тыс. российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.

Компания занимает первое место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета». Пять лет подряд Wildberries является крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж согласно данным аналитического агентства Data Insight. Wildberries входит в десятку крупнейших интернет-ресурсов России по посещаемости по данным SimilarWeb.