«Aliexpress Россия» начала сотрудничество с PIM Solutions

«Aliexpress Россия» и финтех-компания PIM Solutions объявили о начале совместной работы. В рамках собственной логистической платформы компания будет сотрудничать со всеми крупными службами доставки, которые подключены к агрегатору Metaship — 5post, КСЕ, dpd, Boxberry, IML, Hermes и так далее. Metaship — продукт компании PIM Solutions, логистический агрегатор и интегратор, который выступает как связующее звено между интернет-магазинами и перевозчиками.

Пользователям собственной логистической платформы «Aliexpress Россия» уже были доступны услуги главного партнёра площадки «Почты России». Подключение агрегатора логистических сервисов Metaship позволит Aliexpress распределять потоки заказов со своего склада в пользу того или иного логического оператора исходя из требований к доставке со стороны покупателей. В обоих случаях заказы будут отгружаться со склада ежедневно. Усиление логистической платформы за счет подключения агрегатора позволит сократить сроки доставки заказов по России и расширить географию пунктов выдачи, добавив к нынешним отделениям и постаматам новые, расположенные в удобных для покупателя местах поблизости от дома.

Уже сейчас благодаря партнерству доставка заказов с собственного склада «Aliexpress Россия» осуществляется дополнительно через двух крупных партнеров — службы доставки КСЕ и 5post. Остальные партнеры запустятся до конца 2021 г. и в начале следующего года.

Новые возможности будут доступны всем российским продавцам, которые работают с логистикой «Aliexpress Россия» — подписывать дополнительные соглашения не придется. Открывая магазин на Aliexpress, продавцы получают доступ к единому окну продажи — витрине магазина на площадке — с возможностью выбора способа доставки из множества каналов и опций, включая собственную логистику «Aliexpress Россия». Условия доставки для продавцов не изменятся, они продолжат работать по фиксированным тарифам.

Всего покупателям и продавцам «Aliexpress Россия» доступно более 30 тыс. пунктов выдачи заказов (отделения и постаматы). Заказы Aliexpress выдаются в магазинах X5 Retail Group, отделениях «Связного» (включая кобрендинговые ПВЗ «Связной» и Aliexpress), брендированных постаматах, управляемых логистическим оператором «Цайняо» (порядка 2 тыс. точек) и их партнёрской сети, а также в отделениях «Почты России» (включая брендированные Aliexpress).

Ежегодно перед высоким сезоном «Aliexpress Россия» принимает меры для своевременной доставки заказов. В этом году компания в четыре раза усилили партнёрскую логистику. Также в два раза увеличила количество сотрудников на собственном фулфилменте в Чехове, который работает с российскими продавцами. В период распродаж мощности компании могут обработать до 1,5 млн локальных и до 10 млн заказов зарубежных товаров в сутки.