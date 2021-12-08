Исследование «Мегафона»: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в России

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей в России, обогнав «Одноклассники», сообщили CNews представители «Мегафона». Первое место занимает Instagram, второе – «Вконтакте». К таким выводам пришли аналитики «Мегафона», проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 г.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях удвоился. На долю Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, далее следуют «Вконтакте» и TikTok, занимающие 28% и 24% соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok – в 2021 г. мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты «Мегафона» объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчетам специалистов «Мегафона», в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 МБ интернет-трафика в сутки, для «Вконтакте» этот показатель составляет 107 МБ, для TikTok 225 МБ.

Самая активная аудитория у «Вконтакте» – ежедневно ее посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.

«Мегафон» – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.