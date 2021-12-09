За 2020 г. пользователи «Авито» спасли от вырубки леса равные по площади территории Карелии и сэкономили электроэнергию близкую годовому потреблению Москвы

Как деятельность «Авито» влияет на сокращение загрязнения окружающей среды? Перепродажа наиболее вредных с точки зрения производства товаров помогла пользователям Авито за 2020 г. совместно сэкономить более 1,3 млрд кг различных материалов, 267 млн ГДж энергии и 123 млн м3 воды.

Ежемесячно на «Авито» взаимодействуют почти 50 млн человек, а число размещенных объявлений превышает 83 млн. Большая часть из них связана с торговлей товарами между пользователями. Кто-то продает детские вещи, велосипеды, оргтехнику, кто-то покупает автомобиль, квартиру или книжную библиотеку. Все вместе это оказывает грандиозный позитивный эффект на снижение нагрузки на экологию.

За 2020 г. пользователи Авито сократили выброс 18 млн тонн парниковых газов, которые образовываются в результате производства аналогичных новых товаров. Согласно данным* Рослесинфорга для поглощения 1 тонны углерода нужны 2,5 га леса, исходя из этой формулы экологический вклад Авито составляет почти 12 млн га леса – а это почти на 30% больше всей площади Карельских лесов!

Сохранение 123 млн м3 воды, которой потребовалось бы на производство данных видов товаров, превышает объем годового водопотребления Владивостока, а экономия 74 млрд кВт часов электроэнергии превышает годовое энергопотребление Москвы.

Благодаря «Авито» за 2020 г. пользователи платформы сэкономили такое количество материалов, которое превратилось бы в итоге в 23 новых полигона отходов.

На «Авито» ежедневно анализируется и модерируется порядка 5 млн объявлений, поэтому алгоритмы искусственного интеллекта настроены на самые разные сценарии размещения. Нейросети могут анализировать объявления по стоимости, сроку размещения и содержанию — попадают ли они в категорию разумного потребления, и тогда пользователям рекомендуются удобные способы решения — от вывоза до ближайшего контейнера до передачи вещей в нужные руки партнерскими сервисами.

В целом, в рамках развития ESG направления «Авито» активно развивает механики осознанного потребления с помощью различных проектов:

●Поддержка концепции «Зеленого офиса»: передача списанной техники в рамках специальных программ, в офисах компании есть контейнеры для раздельного сбора отходов, а также батареек и одежды. «Авито» получает отчеты об их переработке.

●Льготные аккаунты по специальной программе для возможности поиска новых хозяев для собак и кошек из приютов, что дает им шанс на домашнюю комфортную жизнь

В настоящий момент тестируются механики субсидирования доставки для тех, кто хочет освободить свое пространство и передать свои вещи в нужные руки. Такие пользователи будут получить бейджи «осознанных потребителей».

Об «Авито»

«Авито» – самый популярный сервис объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb, лидер рейтинга шоппинг-приложений от App Annie в 2021 г. по общему количеству установок на мобильных устройствах.

78% пользователей «Авито» составляет мобильная аудитория. На сайте размещено свыше 85 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют порядка 700 тыс. новых объявлений. Каждую секунду на «Авито» совершается шесть сделок.

Ежемесячно на «Авито» взаимодействуют почти 50 млн человек, а число размещенных объявлений превышает 83 млн. Сегодня с помощью сервиса можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.

*Согласно данным Рослесинфорга для поглощения 1 т углерода нужны 2,5 га леса. 1,5 млрд т СО2 = 395 млн т углерода. Т.о. 1т углерода = 1500/395 = 3,8т С02. Значит, 18М т СО2 = 4,7М т углерода.