Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов из сети «Магнит» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Самаре

Российский онлайн-ритейлер Wildberries и розничная сеть «Магнит» расширяют сотрудничество. Компании запустили экспресс-доставку продуктов из магазинов у дома в новых регионах, а также самовывоз алкогольных напитков. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В июле 2021 г. состоялся старт совместного пилотного проекта по экспресс-доставке из магазинов у дома в Краснодаре. Теперь оформить заказ в мобильном приложении и на сайте Wildberries могут жители еще четырех городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Самары.

«Мы довольны результатами пилотного проекта в Краснодаре, поэтому приняли решение расширить наше сотрудничество с крупнейшим российским онлайн-ритейлером. Сегодня в общей сложности к заказу через Wildberries мы подключили около 70 магазинов у дома в пяти регионах, а в 2022 г. мы планируем масштабирование и на другие города. Еще одним важным шагом в совместной работе с онлайн-ритейлером стала услуга по самовывозу алкогольной продукции. Мы ожидаем, что сервис будет пользоваться спросом у покупателей», отметил Андрей Лукашевич, директор по электронной коммерции сети «Магнит».

Ассортимент «Магнита» доступен в отдельном shop-in-shop в приложении и на сайте Wildberries. Заказать можно до 4000 самых популярных товаров – молочную и мясную продукцию, полуфабрикаты, бакалею, фасованные фрукты и овощи, соки и воды, чай, кофе, товары для дома, ухода, домашних животных и др. Для жителей Москвы доступен расширенный ассортимент дарксторов «Магнит».

Кроме того, «Магнит» и Wildberries запустили пилотный проект по самовывозу алкоголя в Краснодаре. Выбрать товары и оформить заказ можно на сайте Wildberries. Для заказа в shop-in-shop «Магнита» доступны около 1600 позиций алкогольной продукции, получить его можно самостоятельно уже через час. Оплата осуществляется на кассе магазина после подтверждения возраста покупателя.

О Wildberries

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает 18 стран: Россия, США, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан и другие. Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% и достиг 437,2 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 3 млн заказов, аудитория онлайн-ритейлера - свыше 92 млн человек.

По данным на 1 ноября 2021 г., свои товары через Wildberries продают свыше 390 тыс. российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает 18 млн SKU товаров от 210 тыс. российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.

Компания занимает первое место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета». Пять лет года подряд Wildberries является крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж согласно данным аналитического агентства Data Insight. Wildberries входит в десятку крупнейших интернет-ресурсов России по посещаемости по данным SimilarWeb.