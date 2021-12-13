«Сбер» и «Циан» запустили сервис онлайн-расчетов за вторичную недвижимость через аккредитив с электронной регистрацией

«Сбер» встроил в сервис «Циан.сделка» возможность онлайн-расчётов с помощью аккредитива — такую опцию можно подключить теперь прямо в личном кабинете на сайте «Циан» при покупке объектов недвижимости на вторичном рынке через электронный аккредитив «Сбера».

Открыть аккредитив можно полностью удаленно: риелтор, который ведет сделку со стороны покупателя или продавца, подает на сайте «Циан» заявку на онлайн-сделку. «Циан», в свою очередь, передает данные для открытия аккредитива по защищенному каналу в «Сбер». Покупатель за пару кликов подписывает заявку на аккредитив в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». После регистрации сделки в Росреестре документы о переходе права собственности направляются в банк в режиме онлайн — посещать офис «Сбера» участникам сделки не нужно.

Евгений Кравченко, директор управления торгового финансирования Сбербанка, сказал: «Аккредитив — это один из самых безопасных способов расчётов, который используется в сделках с любыми группами товаров и услуг, в том числе на торговых площадках и маркетплейсах. И, естественно, аккредитив — основной расчётный инструмент на рынке недвижимости. Рад, что «Сбер» поможет клиентам, работающим с «Циан», делать сделки еще удобнее. Уверен, что от синергии наших решений выиграют все — и покупатели, и продавцы недвижимости, и риелторы».

Андрей Критилин, руководитель продукта «Циан.сделка», сказал: «С начала 2020 г, во многом из-за пандемии доля электронных услуг по регистрации прав собственности и кадастровому учету выросла более чем в два раза. Доля электронных регистраций на рынке первичной недвижимости близится к 50%, на вторичке — пока меньше, но тоже продолжает расти. Проведение безопасных расчётов без посещения офиса банка является естественной сопутствующей услугой для электронной сделки, поэтому мы сразу увидели синергию продуктов «Циан.сделка» и электронного аккредитива «Сбера». Ведь у большой доли клиентов «Циан» есть счёт в «Сбере», и они хотят проводить расчёты через банк, в котором у них уже есть деньги. Оставалось только проработать клиентский путь и интегрироваться с программным интерфейсом банка. Благодаря тесному взаимодействию с командой «Сбера» и своевременными консультациями мы достаточно быстро смогли запустить сервис. Уверен, что наше сотрудничество будет очень перспективным и полезным для наших клиентов, так как спрос на расчёты через аккредитив Сбербанка постоянно растёт».