«Сбербизнес» стал доступным для англоязычной аудитории

«Сбер» представил локализованную бета-версию интернет-банка «Сбербизнес» для корпоративных клиентов. Веб-версия получила адаптированный перевод и призвана облегчить работу англоязычным предпринимателям — клиентам «Сбера».

В бета-версии клиентам доступен широкий перечень разделов на английском: «Счета и платежи», «Выписки и отчёты», «Контрагенты и бенефициары», «Справки, шаблоны и автоплатежи», «Зарплатный проект», «Внешнеэкономическая деятельность», «Конверсия валюты» и многие другие. Работа по адаптации интерфейса продолжается.

Локализованная версия стала ответом разработчиков интернет-банка на пожелания корпоративных клиентов «Сбера», в том числе крупных международных компаний. Сейчас англоязычная бета-версия доступна 1 тыс. пользователей «Сбербизнеса». Полномасштабный тираж бета-версии запланирован на будущий год.

При этом каждый клиент может подключить локализованную версию, не дожидаясь, пока она станет доступной автоматически. Для этого достаточно обратиться к специалистам поддержки банка или клиентскому менеджеру компании в «Сбере».

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «Мы видим стабильный запрос на эту услугу от клиентов различных индустрий, включая всемирно известные иностранные корпорации, работающие в России. Мы стремимся обеспечить нашим пользователям максимальный уровень комфорта, удобства и доступности, и локализация интерфейса — наш следующий важный шаг в этом направлении. «Сбербизнес» неоднократно признавался лучшим цифровым корпоративным банком Центральной и Восточной Европы. Лучший цифровой банк Европы просто обязан быть понятным и удобным в использовании, в том числе для англоязычной аудитории».

Пока локализация доступна только для веб-версии «Сбербизнеса». По данным Сбербанка, её аудитория насчитывает 2 млн компаний из различных отраслей и сегментов бизнеса — от крупнейших холдингов и корпораций до индивидуальных предпринимателей.